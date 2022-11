WEC: Vandoorne e Ehrlacher serão alguns dos pilotos que vão testar o Peugeot 9X8 | AutoSport

Serão quatro pilotos que estarão no teste de pilotos rookies do Bahrein, a 13 de novembro, aos comandos do Peugeot 9X8. Maximilian Günther, Stoffel Vandoorne, Yann Ehrlacher e Malthe Jakobsen estarão no teste que se realize no dia seguinte à derradeira corrida do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC) no Circuito Internacional do Bahrein.

Vandoorne vai competir pela DS no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E, uma marca do grupo Stellantis, da qual também fazem parte a Peugeot e a Maserati, que fará o regresso às competições automobilísticas na Fórmula E, sendo Maximilian Günther um dos dois pilotos da equipa.

O piloto francês Yann Ehrlacher, que viu terminada mais cedo a sua participação na Taça do Mundo FIA de Carros de Turismo (WTCR) após a desistência da Cyan Racing, vai também testar o hipercarro da Peugeot, enquanto Jakobsen é o recém coroado campeão do European Le Mans Series na classe LMP3 e um piloto que tem demonstrado um enorme potencial no mundo do endurance.

No teste oficial pós-temporada estarão ainda Lilou Wadoux, que estará aos comandos do Hypercar que vença o título de 2022; Lorenzo Colombo salta para a classe GTE Pro, Doriane Pin vai testar em LMP2 e Finn Gehrsitz em LMGTE Am.

Na Alpine, o piloto regular Matthieu Vaxiviere poderá ser acompanhado por Wadoux – dependendo do resultado do campeonato – e por outro piloto ainda não anunciado. Entretanto, na Toyota estarão em pista os seus pilotos habituais mais Wadoux, se o título for para a Toyota.

Na classe LMP2, onde Pin estará ao volante do carro vencedor, um nome notável é Nelson Piquet Jr, o piloto da Rebellion em 2016-17 regressa ao paddock do WEC para estar em ação com a United Autosports USA no carro #22 que Daniel Schneider e Andy Meyrick também irão conduzir. A equipa Prema Orlen terá o norte-americano Juan Manuel Correa e o neerlandês Tijmen van der Helm ao volante do seu carro, enquanto a Algarve Pro Racing apresenta o maior alinhamento do teste, com Filip Ugran, Mahaver Raghunathan, Kyffin Simpson e Fred Poordad.

Ainda não foram confirmados os pilotos para o JOTA, WRT e Richard Mille Racing Squad.

Em pista na classe LMGTE Pro, Ben Keating salta para o Corvette com o qual disputará a classe LMGTE Am no próximo ano, enquanto o rookie Colombo estará aos comandos do Porsche ou do Ferrari.