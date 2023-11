WEC: Valentino Rossi irá estar no teste para estreantes | AutoSport

Valentino Rossi vai estar no Teste Oficial de Estreantes do FIA WEC no Bahrein, este fim de semana aos comandos de um Oreca 07 Gibson LMP2 com a Team WRT.

Rossi afirmou estar feliz com a oportunidade de pilotar um protótipo, mais um passo na sua caminhada nas provas de endurance:

Rossi comentou: “Estou muito feliz por estar a experimentar os LMP2 pela primeira vez! É uma grande oportunidade da Equipa WRT, porque temos planos para eu testar o BMW Hypercar no futuro. Por isso, antes de o testar, penso que é uma boa experiência experimentar o LMP2, uma vez que é semelhante em termos de downforce e estou curioso para perceber o meu potencial. Também estou ansioso por estar no Bahrain para assistir à última corrida da época e, como espero correr no WEC no futuro, será bom perceber a atmosfera e a estrutura do evento.”

