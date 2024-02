WEC: United Autosports reforça alinhamento de pilotos com Nicolas Costa e Nico Pino | AutoSport

O alinhamento de pilotos da United Autosports para a temporada de 2024 na classe LMGT3 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) está quase completo, tendo sido reforçado nos últimos dias com os anúncios do piloto brasileiro Nicolas Costa e Nico Pino, que se juntam a Gregoire Saucy e James Cottingham aos comandos dos dois McLaren 720S GT3 EVO.

Nicolas Costa, campeão da Porsche Carrera Cup Brasil, completa a tripulação do carro #59 da McLaren Automotive e United Autosports, tendo ao seu lado Sauy e Cottingham. Costa venceu em 2023 a competição monomarca da Porsche no Brasil e vai poder correr em casa, quando o WEC regressar ao Brasil desde 2014 para as 6 Horas de São Paulo.

Já Nico Pino, que subiu ao pódio em Le Mans em 2023 em LMP2, junta-se a Sato no carro #95, ainda não sendo conhecido o terceiro piloto que fecha esta tripulação. Pino tem tido uma carreira promissora nos protótipos LMP3 e LMP2, tendo agora uma boa oportunidade com o McLaren 720S GT3 Evo.

A United Autosports promete que o terceiro piloto para o #95 será anunciado em breve, fechando por completo o alinhamento da estrutura para o WEC.