WEC: United Autosports anuncia substituto de Filipe Albuquerque para Portimão e Monza | AutoSport

Filipe Albuquerque vai dar primazia às provas do Sportscar Championship do IMSA com o novo LMDh da Acura na classe rainha GTP, não realizando duas provas do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA com a United Autosports em LMP2, enquanto os principais campeonatos de resistência do mundo continuam a provocar conflitos de agenda para pilotos e equipas que queiram competir em ambos.

Sendo assim, o piloto luso não estará aos comandos do Oreca #22 da equipa norte-americana nas provas em Portimão e Monza, sendo substituído por Ben Hanley. As 6 Horas de Portimão do WEC realiza-se no mesmo fim de semana do Grand Prix of Long Beach do IMSA (15 e 16 de abril), enquanto a corrida italiana do Campeonato do Mundo de Resistência tem lugar a 9 de julho, na mesma data do Chevrolet Grand Prix no Canadian Tire Motorsport Park, a contar para o Sportscar Championship.

Hanley fará equipa com Phil Hanson e mais um piloto que ainda não foi anunciado por parte da United Autosports, e curiosamente foi confirmado recentemente como piloto da CrowdStrike Racing, que compete na Michelin Endurance Cup – apenas quatro corridas de resistência do IMSA – da próxima época, que será operada pela Algarve Pro Racing.