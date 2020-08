WEC: Um piloto positivo… das equipas afetadas

Pois é. Esta questão da Covid-19 traz consigo muitas armadilhas e quando o azar bate à porta é para valer. Gabriel Aubry testou positivo para a Covid-19, e com isso está a afetar duas equipas do WEC. A Jackie Chan DC Racing e a Algarve Pro Racing com que correu no passado fim de semana também em Spa, no ELMS.

A sua participação nas 6 Horas de Spa depende de uma contra análise, se for negativa, o piloto e as equipas poderão correr, caso se confirme a positividade, nem por isso. Elementos que privaram mais de perto com Aubry no passado fim de semana e agora neste auto isolaram-se, e já fizeram testes. Tudo isto pode fazer com que a equipa Algarve Pro não possa correr. Mais informação quando disponível.