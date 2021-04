WEC: Um começo pouco entusiasmante para os LMH

As novas máquinas do WEC, os LMH, começaram de forma pouco entusiasmante em Spa. Nos dois dias de testes do Prólogo vimos que a nova categoria de topo da resistência tem um nível de andamento muito semelhante ao dos LMP2 que já foram “castrados” este ano.

Os LMP2 são vistos como a classe secundária dos protótipos de endurance mas o seu nível de performance não tem nada de secundário. São máquinas muito evoluídas que conseguem tempos por volta muito interessantes. Mas o que vimos em Spa foi que os LMP2, já com menos 67 Cv e mais 20 kg apresentaram um andamento muito semelhante aos LMH.

Não devemos deixar de ter em conta que esta nova categoria está a dar os primeiros passos e que haverá muito mais a tirar destas máquinas, mas pouco quereriam que a base inicial fosse tão próxima dos LMP2.

Os Toyota GR010 apenas lideraram um treino no Prólogo, o quarto, e por apenas 0.2 seg. Uma margem demasiado pequena para os LMP2 que estiveram à frente das tabelas de tempos em três sessões. Ora este não é um bom cartão de visita para os LMH que têm de ser claramente superiores aos LMP2, para convencerem as marcas a entrar na competição e até para os fãs entenderem qual é a categoria de topo e a categoria secundária.

E outra questão se levanta. Que performance apresentarão os LMDh?. Os DPi são uma derivação dos LMP2, que usam o mesmo chassis, mas com uma carroçaria diferenciada para permitir a introdução de elementos estéticos ligados à marca. Mas esses elementos podem permitir ganhos. Por exemplo, o Dallara que nas competições europeias pouco sucesso teve, no IMSA é um dos chassis de referência, pois é a base do Cadillac, que com as mudanças na frente para permitir reconhecer à máquina, ganharam alguma performance. Também o nível de liberdade nas suspensões é superior e o uso de diferentes tipos de motores e não apenas o Gibson que é usado nos LMP2, faz com que no geral os DPi sejam máquinas diferentes e tendencialmente mais rápidas.

E se os LMDh se tornarem mais rápidos que os LMH? Logicamente que isso não deverá acontecer e os responsáveis farão de tudo para igualar andamentos, mas para as marcas que ainda estejam indecisas quanto ao caminho a seguir, a proposta do ACO começou mal e a proposta do IMSA, para além de ser menos onerosa, poderá permitir algo mais em pista.

Para já o cenário mais provável serão os LMP2 perder ainda mais performance. Segundo Pascal Vasselon, responsável da Toyota “pode haver a possibilidade de usarmos com mais potência, mas não validámos este nível de potência. Poderíamos provavelmente fazer mais, mas então estaríamos em território desconhecido: não é algo que aplicaríamos a muito curto prazo”.

Foto: José Bispo