WEC: Tudo pronto para a festa de Le Mans | AutoSport

Está tudo pronto para os 62 carros e 186 pilotos que participam na principal corrida do calendário da resistência, as míticas 24 Horas de Le Mans arrancarem para a 90ª edição da prova.

A grande festa das 24 Horas de Le Mans está próxima. Um dos pontos altos do desporto motorizado e o maior evento do automobilismo mundial realiza-se no próximo fim de semana, mas os pilotos já sentiram o primeiro “gosto” ao traçado de La Sarthe com o teste no domingo passado e as verificações técnicas na Place de la République na cidade de Le Mans já fizeram as delícias dos fãs.

A corrida das 24 Horas de Le Mans é a terceira prova do ano do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, liderado à geral pela Alpine e os seus 3 pilotos, Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxiviere. A marca francesa vai começar a sua décima participação nas 24 Horas de Le Mans com 5 pontos de vantagem sobre a Toyota na classificação da classe Hypercar, e depois da conquista do seu oitavo pódio consecutivo no WEC. Já os três pilotos da equipa, têm 18 pontos de diferença para os segundos classificados, Olivier Pla e Romain Dumas da Glickenhaus, que em Le Mans terão a companhia de Pipo Derani. Só depois aparecem os pilotos do Toyota #8, Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa.

Ainda na classe maior do WEC, a Glickenhaus vai apresentar um segundo Glickenhaus 007 LMH à partida da edição 90 das 24 Horas de Le Mans, com Ryan Briscoe, Richard Westbrook e Franck Mailleux aos comandos do carro nº 709.

Serão então, 5 carros no total a lutar pela vitória na classe Hypercar, mas depois de alguns azares nas 1000 Milhas de Sebring, a primeira prova do ano, e nas 6 Horas de Spa-Francorchamps, a Toyota quer, primeiro terminar a corrida com os dois carros o que ainda não aconteceu em 20222, e depois nas duas primeiras posições, tentando chegar à quinta vitória consecutiva na mítica prova francesa. Ainda para mais, a corrida deste ano tem um significado diferente para a Toyota nas corridas de resistência: o primeiro carro híbrido LMP1 da equipa, o TS030 HYBRID, fez a sua estreia no WEC em Le Mans em 2012. Na década seguinte, a equipa participou em 72 corridas do mundial, ganhou oito Campeonatos do Mundo(quatro de construtores e quatro de pilotos), 36 corridas e conquistou 31 pole positions. E enquanto Ryo Hirakawa estreia-se na classe Hypercar em Le Mans, a corrida deste ano é a primeira para Kazuki Nakajima no seu novo papel como vice-presidente da Toyota Gazoo Racing Europe. O três vezes vencedor de Le Mans e Campeão do Mundo em 2018-2019 desempenha um papel vital na gestão da equipa dentro e fora das pistas.

A Alpine já venceu este ano e gostariam de repetir o feito em solo francês e a Glickenhaus Racing está sob maior pressão para conseguir um resultado forte na sua segunda corrida das 24 Horas de Le Mans, uma vez que a equipa norte-americana trabalhou bastante para encurtar a diferença para os adversários nesta época.

LMP2, a classe mais entusiasmante

Enquanto serão cinco carros na classe rainha do WEC em Le Mans, esperam-se 27 protótipos LMP2 onde vários são candidatos a vencer a prova. É na classe LMP2 onde encontramos dois dos três pilotos portugueses em prova – se bem que serão muitos mais portugueses “à prova” em Le Mans, desde comissários de pista, a diretor de prova da FIA – Filipe Albuquerque e António Félix da Costa, ambos com possibilidades de subir ao pódio, para além da equipa Algarve Pro Racing e do angolano com licença desportiva portuguesa, Rui Andrade.

Sean Gelael, Robin Frijns e René Rast da equipa WRT lideram a classificação dedicada aos pilotos dos LMP2 no WEC, com 8 pontos de vantagem para Oliver Jarvis e Joshua Pierson (United Autosports #23) e com 11 pontos de diferença para os pilotos da Realteam by WRT, Rui Andrade, Ferdinand Habsburg e Norman Nato. As diferenças são muito curtas na classificação desta classe, com as tripulações muito fortes para disputar qualquer posição. Esperam-se grandes lutas, como tem acontecido em anos anteriores, durante a duração da corrida. Destaca-se ainda a estreia de Sébastien Ogier em Le Mans, sendo o sexto campeão do mundo de ralis da FIA (o campeonato do mundo só foi criado em 1979) a competir em Le Mans, dando seguimento ao que fizeram Bjorn Waldegaard, Marku Allen, Walter Rohrl, Colin McRae e Sébastien Loeb anteriormente.

Um bom pelotão de GT’s

Serão 30 LMGTE em pista no próximo fim de semana, 7 entre os LMGTE Pro e 23 da classe AM. Entre os Pro, a luta pela vitória deverá ocorrer entre os Porsche e os dois Ferrari 488 GTE EVO da AF Corse, com a Corvette Racing muita atenta ao que for acontecendo durante as 24 horas de corrida.

Kevin Estre e Michael Christensen (Porsche GT Team) lideram o campeonato de pilotos na classe GT e a Porsche entre os construtores. Com 7 carros apenas, o plantel dos Pro pode ainda assim protagonizar bons momentos aos fãs em Le Mans.

Entre os Am destaca-se a estreia do piloto luso Henrique Chaves na corrida maior da resistência, que estará aos comandos do Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport, juntamente com Ben Keating e Marco Sorensen, e é um candidato a subir ao pódio. Os maiores adversários da tripulação do #33 são os Aston Martin Vantage AMR #98 da Northwest AMR (Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim) e Porsche 911 RSR – 19 da Dempsey-Proton Racing (Christian Ried/Sebastian Priaulx/Harry Tincknell), mas numa corrida tão longa muito pode acontecer e na classe Am o desempenho das 23 tripulações vai depender bastante do que fizer o piloto Bronze, o piloto amador de cada carro. São muitos carros que normalmente discutem cada posição como se fosse pela liderança da classe.

Poucas alterações do BoP

Antes do dia de teste das 24 Horas de Le Mans, no domingo, a Alpine recuperou alguma da potência, após a divulgação do BoP para a mítica prova de resistência.

O BoP dos Hipercarros divulgado, mostra que o Alpine A480 Gibson terá o máximo de 420 kW (563 cv), 10 kW (13 cv) mais do que foi permitido na ronda anterior do campeonato do mundo de resistência em Spa-Francorchamp. O BoP dos Toyota GR010 HYBRID não sofreu alterações desde Spa e terão uma potência máxima de 506 kW, um peso mínimo de 1070 kg e a os dois Glickenhaus 007 terão uma potência máxima de 520 kW (697cv), peso mínimo de 1030 kg, o mesmo BoP desde o início de época.

Nos GTE, o BoP divulgado para as 24 Horas de Le Mans não sofreu alterações desde a última prova do WEC.

Leque variado de pilotos

Um total de 49 pilotos falhou as cerimónias de pesagem, verificações técnicas e apresentação das equipas durante dois dias devido a compromissos com outras competições. Uma dúzia de pilotos no IMSA em Detroit, seis pilotos de Fórmula E em Jacarta e 27 pilotos do GT World Challenge Europe em Paul Ricard, não puderam estar no centro da cidade de Le Mans este fim-de-semana. Curiosamente, dos 3 pilotos portugueses em ação em Le Mans, todos eles estiveram a competir no sábado passado noutras competições.

Apenas comprova a variedade de pilotos presentes em Le Mans e no WEC.

Tudo pronto para a grande festa do automobilismo que são as 24 Horas de Le Mans.

Horário

8 junho

13h00 – Qualificação 1

18h00 – Qualificação 2

21h00 – Treino Livre 1

9 junho

14h00 – Treino Livre 2

19h00 – Hyperpole

21h00 – Treino Livre 3

11 junho

09h30 – Treino Livre 4

15h00 – Corrida

Lista de inscritos:

Foto: JB Photopress/José Bispo