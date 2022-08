WEC: Três pilotos de fora devido à sobreposição com DTM | AutoSport

O problema das sobreposições continua. Já não é a primeira vez que vemos competições agendadas para os mesmos fins de semana. Por vezes temos corridas que acontecem à mesma hora , o que não beneficia ninguém. É muito complicado encontrar calendários onde as várias competições se encaixem sem problemas, mas por vezes as sobreposições parecem evitáveis. No WEC teremos mais um exemplo dos efeitos dessas sobreposições.

René Rast, Nico Mueller e Nick Cassidy serão obrigados a faltar à próxima jornada do WEC, em Fuji, por terem compromisso com as suas marcas no DTM. Do lado de Cassidy, já se sabe que será Davide Rigon o seu substituto, que fará dupla com Thomas Flohr e Francesco Castellacci no Ferrari #54 da AF Corse. Rast, que compete no carro #31 da WRT e Muller que corre no #10 da Vector terão também de ser substituídos.

Quanto à lista de inscritos para a prova que decorrerá a 11 de Setembro, há duas ausências de peso com a Glickenhaus e a equipa LMP2 Pro-Am ARC Bratislava a não estarem presentes nesta prova, ficando a lista de inscritos com 36 carros para a segunda corrida fora da Europa.

Do lado dos representantes lusos, não há novidades. Filipe Albuquerque (United Autosports #22), António Félix da Costa (JOTA #28), o carro #45 da Algarve Pro Racing e Henrique Chaves( TF Sport #33) irão estar presentes, tal como o angolano Rui Andrade (#41Realteam by WRT). Félix da Costa lidera nos LMP2 e joga uma cartada importante para o título.

