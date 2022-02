WEC: Três carros da WRT em Le Mans | AutoSport

A WRT anunciou hoje que vai adicionar um terceiro Oreca 07 Gibson para as 24 Horas de Le Mans de 2022. O volante do carro será confiado a Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen e Dries Vanthoor.

Os três pilotos juntam-se assim a Robin Frijns, Sean Gelael, René Rast e Rui Andrade, Ferdinand Habsburg, Norman Nato, que participam na temporada completa do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA nos carros da WRT e REALTEAM by WRT, respetivamente.

Rolf Ineichen tem uma grande experiência em corridas de endurance, tendo conquistado vitórias em GT nas 24 Horas de Daytona 24 e uma nas 12 Horas de Sebring. Terminou a edição do ano passado das 24 Horas de Le Mans no 10º posto. Esta edição será a estreia do piloto suíço na classe LMP2.

Piloto oficial da Lamborghini, Mirko Bortolotti fará a estreia em Le Mans, com a permissão da marca italiana para o piloto competir pela WRT. Ao seu lado, o piloto oficial da Audi Sport Dries Vanthoor que já correu por duas vezes em Le Mans. Em 2017, na sua estreia, venceu na classe GTE Am e no ano passado conquistou a pole position entre os GTE Pro.

Vincent Vosse, responsável da WRT, afirmou que: “Estamos encantados por ter a oportunidade de colocar em pista um terceiro carro com um tal forte alinhamento em Le Mans, a par das duas entradas concedidas devido aos nossos êxitos do ano passado. Em 2021, pudemos aceitar o desafio de estrear em Le Mans da melhor forma possível, este ano teremos de enfrentar o desafio de gerir uma entrada de três carros. Para esse fim, prevemos uma terceira equipa completa dedicada”.