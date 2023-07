WEC: Toyota “vinga-se” e conquista vitória em Monza | AutoSport

A Toyota regressou às vitórias depois da amarga derrota para a Ferrari nas 24h de Le Mans. A equipa nipónica conseguiu uma pequena vingança vencendo em casa da Ferrari. A distância para a Ferrari foi curta, mas a Toyota conseguiu uma boa vitória, bem gerida e controlada pelo carro #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez), com o Ferrari #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) a ficar na segunda posição, num pódio que contou com a presença surpreendente do carro #93 (P. Di Resta / M. Jensen / J. Vergne) da Peugeot.

O Toyota #7 conseguiu uma vitória esclarecedora, depois de um arranque de corrida algo surpreendente. O #7 largou na frente, com o #50 da Ferrari a acompanhar e o #93 por perto. Mais atrás, o Toyota #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) tinha um mau arranque, com um toque no Ferrari #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi) que acabou por fazer um pião. Mas o pior estava por vir, com Sebasiten Buemi a tocar no Aston Martin #777 o que provocou um violento acidente e motivou o primeiro de três Safety Car. Buemi não escapou à penalização e de um minuto Stop &Go. A partir daí, foi uma corrida de recuperação para a tripulação do #8. No final da primeira hora, era o Peugeot #93 na frente, mostrando um andamento muito bom nesta fase. Mas o ritmo superior do Toyota #7 levou-o de novo para a primeira posição, sempre com o Ferrari #50 por perto, ajudado por um Safety Car na quinta hora de prova, depois do Porsche 963 #99 da Proton ter cedido na sua prova e estreia, que não conseguiu concluir. Com o reagrupamento, o #7 ficou mais pressionado, mas a estratégia bem gizada pela Toyota e o bom andamento do carro permitiram uma voa vitória em Monza.

Para a Ferrari foi mais um pódio, numa corrida onde tentaram tudo, mas ficou a sensação que a Toyota tinha um pouco mais do que os italianos. Com o carro #51 a ficar na sexta posição atrás do Toyota #8 e do surpreendente Peugeot #93.

Um ano depois da sua estreia oficial, a Peugeot provou finalmente o champanhe do pódio, sob o olhar atento de Carlos Tavares e Linda Jackson. Pela primeira vez, a Peugeot mostrou um ritmo de corrida forte, capaz de igualar o andamento dos favoritos. Uma corrida sem problemas de fiabilidade (ao contrário do carro #94 – L. Duval / G. Menezes / N. Müller – que perdeu muito tempo nas boxes com um problema de caixa). Um resultado que deverá motivar a marca francesa que precisava de uma injeção de mora.

A Porsche conseguiu um top 5 em Monza com o carro #5 (D. Cameron / M. Christensen / F. Makowiecki) à frente do Ferrari #51, com o Glickenhaus #708 a terminar em oitavo (R. Dumas / O. Pla / N. Berthon) à frente do Porsche #38 da Hertz JOTA (A. Da Costa / W. Stevens / Y. Ye) de Félix da Costa com uma corrida dura que apenas deu o nono lugar.

Nos LMP2 uma vitória suada da JOTA com o #28 (David Heinemeier Hansson/ Oliver Rasmussen / Pietro Fittipaldi) a vencer à frente do Alpine #36 (Charles Milesi / Julien Canal / Matthieu Vaxiviere). O Oreca #41 da WRT (Rui Andrade / Louis Deletraz / Robert Kubica), terminou em terceiro lugar, completando o pódio. O carro #31 (Sean Gelael / Robin Frijns / Ferdinand Habsburg) parecia encaminhado para a vitória, mas a meia hora para o final, Frijns levou o carro para as boxes, que depois foi empurrado para a garagem.

Em LMGTE AM a vitória foi para o Porsche #77 da Dempsey – Proton Racing (C. Ried / M. Pedersen / J. Andlauer) mas a festa foi para o Corvette #33 (B. Keating / N. Varrone / N. Catsburg ) que conquistou o título em Monza, a duas corridas do fim do campeonato. Uma penalização Drive Through acabou por complicar as contas da equipa que pela primeira vez este ano não terminou no pódio, mas as contas fazem do carro #33 o virtual campeão de 2023. Guilherme Oliveira terminou a corrida no oitavo lugar, com os seus companheiros de equipa (E. Castro / G. Moura De Oliveira / M. Cairoli) em mais uma boa experiência do jovem piloto no WEC.

Resultados AQUI

Foto: Philippe Nanchino