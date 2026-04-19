WEC: Toyota vence as 6 Horas de Imola na estreia do novo TR010 Hybrid, Félix da Costa 4º

Buemi, Hartley e Hirakawa dão à marca japonesa a primeira vitória da época perante mais de 92 mil espectadores

A Toyota começou a temporada de 2026 do Mundial de Endurance com uma vitória nas 6 Horas de Imola, onde Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa levaram o novo Toyota TR010 Hybrid Hypercar ao triunfo na 100.ª participação da marca no campeonato.

Perante 92.175 espectadores, a formação japonesa bateu a Ferrari n.º 51 de Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi, que terminou na segunda posição, enquanto o Toyota n.º 7 de Nyck de Vries, Mike Conway e Kamui Kobayashi completou o pódio.

Toyota resiste à Ferrari em casa da Ferrari

O triunfo ganhou relevo adicional por ter sido alcançado em Imola, perante o público da Ferrari e depois de a marca italiana ter arrancado em força, capitalizando a pole conquistada por Antonio Giovinazzi e liderando a corrida nas primeiras horas.

James Calado manteve o Ferrari n.º 51 na frente no arranque, enquanto Miguel Molina, no Ferrari n.º 50, aproveitou os pneus macios para ultrapassar o Toyota n.º 8 de Hartley e consolidar o 1-2 inicial da casa de Maranello.

A resposta da Toyota começou a desenhar-se na estratégia, com Hartley a recuperar terreno na primeira ronda de paragens e, mais tarde, com Hirakawa a assumir o comando efetivo da prova graças a uma gestão eficaz de pneus num triplo stint que se revelou decisivo.

Quanto a Félix da Costa, apesar de partir do 7.º lugar, o Alpine A424 demonstrou competitividade desde o início, chegando a rodar em 3.º. Habsburg iniciou a corrida de forma segura, recuperando até 5.º, e Félix da Costa manteve a posição num turno impressionante. Charles Milesi atacou na hora final, recuperando duas posições e garantindo um 4.º lugar final, somando pontos importantes para a Alpine.

Estratégia e consistência decidiram a corrida

Ao atingir as quatro horas de corrida, a Toyota já liderava, com Hirakawa a controlar a pressão de Alessandro Pier Guidi e a neutralizar a tentativa de undercut ensaiada pela Ferrari.

A paragem antecipada do Ferrari n.º 51 não foi suficiente para inverter a ordem, permitindo ao Toyota preservar a liderança e abrir depois uma margem de cerca de cinco segundos sobre o rival italiano.

Na fase final, Buemi segurou a posição até à bandeira de xadrez e confirmou a primeira vitória da Toyota desde as 8 Horas do Bahrein de 2024, além do 50.º triunfo da marca no FIA WEC.

Toyota fecha prova com dois carros no pódio

O segundo Toyota também acabou por sair reforçado da ronda italiana, já que o n.º 7 protagonizou uma recuperação sólida ao longo da corrida e terminou na terceira posição.

Nyck de Vries ganhou terreno numa fase importante da prova ao superar António Félix da Costa, então no Alpine n.º 35, numa luta intensa pelo último lugar do pódio provisório, antes de consolidar esse resultado até ao final.

Esse duplo pódio reforça o impacto imediato do TR010 Hybrid na sua versão profundamente atualizada, numa fase inicial da época em que a Toyota parecia partir atrás da Ferrari em velocidade pura.

Ferrari soma pontos fortes, mas falha a vitória

Apesar de não ter conseguido converter a pole em triunfo, a Ferrari sai de Imola com indicações encorajadoras, tanto pelo desempenho em qualificação como pelo ritmo competitivo demonstrado em casa.

Giovinazzi bateu Hirakawa por apenas 0,011 segundos na Hyperpole, num sinal claro do equilíbrio entre as duas marcas, e a equipa italiana conseguiu ainda colocar o n.º 50 e o n.º 83 nas posições da frente em diferentes momentos da corrida.

Ainda assim, a gestão de corrida, a leitura estratégica da Toyota e algumas penalizações por infrações em regime de Virtual Safety Car afetaram as contas da Ferrari e acabaram por pesar no desfecho.

BMW herda vitória em LMGT3 após drama da McLaren

Na categoria LMGT3, o triunfo sorriu ao BMW n.º 69 da Team WRT, com Anthony McIntosh, Daniel Harper e Parker Thompson, depois de a liderança do McLaren n.º 10 da Garage 59 se desfazer na última hora com problemas mecânicos.

A Corvette n.º 33 da TF Sport, partilhada por Jonny Edgar, Blake McDonald e Nicky Catsburg, terminou no segundo posto, enquanto o Porsche 911 GT3 R da The Bend Manthey fechou o pódio após uma corrida de recuperação marcada por um pião inicial e por uma penalização por unsafe release.

O resultado confirma a capacidade da BMW para se afirmar em Imola, circuito onde já tinha deixado sinais positivos no passado recente, e dá peso a uma vitória conquistada num contexto de forte instabilidade táctica e mecânica na categoria.

Arranque forte para uma época que promete equilíbrio

A ronda inaugural do WEC deixou uma imagem clara de equilíbrio na Hypercar, com Toyota e Ferrari separados por margens mínimas desde a qualificação até ao último terço da corrida.

Se a Ferrari mostrou velocidade para discutir a vitória em casa, a Toyota respondeu com solidez operacional, execução estratégica e capacidade para converter uma oportunidade em resultado máximo logo na estreia competitiva da nova evolução do TR010 Hybrid.

Imola abriu assim a temporada com um duelo de referência entre dois candidatos naturais ao título e deixou no ar a perspetiva de um campeonato mais fechado, mais tático e potencialmente mais imprevisível do que o de 2025.

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