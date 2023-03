WEC: Toyota vence as 1000 Milhas de Sebring e Albuquerque sobe ao pódio nos LMP2 | AutoSport

O resultado das 1000 Milhas de Sebring na classe Hypercar, prova inaugural da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), foi marcado fortemente pelos acontecimentos na primeira hora de corrida. Num período de Safety Car, por acidente de Luis Perez Companc no Ferrari 488 GTE Evo #83, apenas com cinco voltas concluídas ao traçado norte-americano a Ferrari AF Corse chamou os dois Ferrari 499P ao muro das boxes – quando o #50 tinha mantido o primeiro posto – permitindo que os dois Toyota GR010 HYBRID passassem para a liderança do pelotão. Desde aí, e até ao final da prova inaugural da temporada, os nipónicos passaram a dominar a corrida, com trocas na liderança entre os dois carros e a Ferrari a tentar alcançá-los. No final das 1000 milhas, foi o Toyota #8 (Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryō Hirakawa) que triunfou, seguido do #7 (Mike Conway/Kamui Kobayashi/José María López), mas foi a luta pelo terceiro posto que ainda manteve a emoção. O Ferrari #50 (Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen) conseguiu segurar o terceiro posto sobre o Cadillac V-Series.R #2 (Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook).

Nos LMP2 a United Autosports dominou cerca de metade da prova de estreia de 2023 do WEC com o Oreca #23 (Tom Blomqvist/Oliver Jarvis/Josh Pierson), mas devido a um problema com uma câmara de TV que não foi instalada pela equipa, o carro perdeu potência e obrigou à desistência daquela que era o protótipo líder destacado. Assim, a discussão ficou entregue ao #48 (Will Stevens/Ye Yifei/David Beckmann) da Hertz Team Jota, ao #41(Rui Andrade/Louis Delétraz/Robert Kubica) da WRT, o #63 (Mirko Bortolotti/Daniil Kvya/Doriane Pin) e o segundo carro da United, o #22 com Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Frederick Lubin, que esperavam alcançar o pódio depois de uma corrida feita a recuperar terreno. A vitória ficou entregue ao #48 da Hertz Team JOTA, enquanto Filipe Albuquerque conseguiu levar o #22 da United ao segundo lugar da classe, após uma paragem tardia, a cerca de 3 minutos do final da corrida por parte do #63 da Prema Racing.

Na classe GTE-Am, o Chevrolet Corvette C8.R # 33 (Nico Varrone/Nicky Catsburg/Ben Keating) passou para a liderança quase isolada da corrida depois de um problema com o Porsche 911 RSR-19 #85 (Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting) da Iron Dames, que foi o seu adversário direto.

O Aston Martin Vantage AMR #777 (Tomonobu Fujii/Satoshi Hoshino/Casper Stevenson) liderou na passagem da primeira hora, mas apenas porque Tomonobu Fujii não parou na box durante o período SC, enquanto todos os outros o fizeram.

O #85 da Iron Dames sofreu um contratempo complicado, quando Rahel Frey danificou a carroçaria traseira do carro, depois de sair mais largo na curva 1. Assim, a vitória foi conquistada pela tripulação do Chevrolet Corvette C8.R # 33, com o Porsche 911 RSR – 19 #77 (Julien Andlauer/Christian Ried/Mikkel O. Pedersen) e o Ferrari 488 GTE Evo #57 da Kessel Racing (Scott Huffaker/Takeshi Kimura/Daniel Serra) nos restantes lugares do pódio.