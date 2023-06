WEC: Toyota revela protótipo movido a hidrogénio | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing apresentou em Le Mans o seu protótipo a hidrogénio ‘GR H2 Racing Concept’ que reforça o interesse da estrutura na futura classe a hidrogénio do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC).

Aproveitando a oportunidade dada pela conferência de imprensa do Automobile Club de l’Ouest (ACO) no Circuit de la Sarthe, o Presidente da Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, revelou o concept com motor a hidrogénio. Desenvolvido com vista a uma futura classe, a revelação do protótipo foi motivada pelo recente anúncio do ACO, que os veículos com motor a hidrogénio poderão competir na categoria de hidrogénio das 24 Horas de Le Mans.

A Toyota tem competido com um Corolla com motor a hidrogénio na Super Taikyu Series e trabalhado para melhorar a tecnologia em ambiente de automobilismo como forma de acelerar seus esforços para produzir, transportar e usar hidrogénio na produção de automóveis de estrada. Como tal, reforça o interesse no desafio de uma nova geração de protótipos nas 24 Horas de Le Mans, depois de ter desenvolvido protótipos segundo os regulamentos dos LMP1 e LM Hypercar.