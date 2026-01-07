WEC: Toyota mostra as novas cores do TR010 Hybrid

A Toyota apresentou oficialmente o seu novo Hypercar para a temporada de 2026 do FIA World Endurance Championship, revelando o TR010 Hybrid, uma evolução profunda do modelo anterior e um sinal claro da ambição de recuperar competitividade após um 2025 difícil.

O TR010 Hybrid surge com alterações significativas face ao GR010 Hybrid, utilizado desde 2021. A mudança mais evidente concentra-se na dianteira, agora alinhada com a linguagem estética dos modelos de estrada mais recentes da Toyota, embora também os sidepods e a secção traseira, incluindo a asa, tenham sido amplamente revistos.

Para 2026, a Toyota adotou igualmente uma nova decoração predominantemente vermelha, inspirada no esquema visual usado nas 24 Horas de Le Mans do ano passado, abandonando o preto que marcou as últimas duas épocas. Paralelamente, a estrutura sofreu uma reorganização ao nível da identidade: a equipa passa a chamar-se Toyota Racing, enquanto a entidade que agrega os programas desportivos da marca fica designada apenas por Gazoo Racing. A base de Colónia mantém-se responsável pelos motores do programa oficial do World Rally Championship, bem como por projetos de clientes em ralis e na categoria GT4, com o Toyota GR Supra GT4 EVO2, cuja presença na Peninsula Ibérica é cada vez mais forte, num dos mercados mais bem explorados pela marca.

O novo Hypercar já cumpriu dois testes — em Paul Ricard, em outubro, e no Qatar, em dezembro — e terá mais sessões de ensaio no final do mês, novamente em Paul Ricard, e em fevereiro, em Motorland Aragón. A estreia em corrida está marcada para a prova inaugural da época, os 1812 km do Qatar. A Toyota confirmou ainda que recorreu a um número não especificado de Evo jokers para esta atualização, os primeiros utilizados desde o início de 2023.

O vice-presidente da Toyota Racing, Kazuki Nakajima, explicou as motivações por detrás do novo projeto:

“O primeiro ponto é o estilo. Tivemos uma reação bastante positiva dos fãs quando o carro rodou em Paul Ricard, algo que me deixa particularmente satisfeito, mais de dez anos depois de termos regressado ao WEC, em 2012.”

Sobre a identidade visual, acrescentou:

“O nosso design atual é muito de protótipo, mas ter um carro com uma linguagem comum à dos modelos de estrada da Toyota é algo que sempre sonhei desde o início. É algo de que gosto bastante.”

Nakajima sublinhou ainda o trabalho ao nível aerodinâmico e de desempenho:

“A aerodinâmica é outra área-chave. Definimos objetivos claros de melhoria face ao carro atual e isso fez parte do desenvolvimento do novo pacote. Depois dos resultados deste ano, era fundamental melhorar a performance. Tínhamos metas bem definidas e este é um bom passo em frente.”