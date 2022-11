WEC: Toyota mantém os mesmos pilotos e aponta à revalidação do título em 2023 | AutoSport

A Toyota mantém os seis pilotos do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) na classe Hypercar com Kamui Kobayashi como chefe de equipa e piloto de um dos dois carros da equipa.

A categoria Hypercar da temporada 2023 do WEC contará com a participação de uma série de novos adversários da Toyota, e marcará também o 100º aniversário das 24 Horas de Le Mans. Sob a liderança de Kamui Kobayashi, o objetivo dos nipónicos é vencer as 24 Horas de Le Mans pela sexta vez consecutiva e assegurar os dois títulos mundiais, de pilotos e construtores pelo quinto ano consecutivo.

Dois carros continuarão a competir no campeonato do mundo, da Toyota Gazoo Racing Europe. Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López estarão aos comandos do Toyota GR010 Hybrid #7, enquanto no #8 estarão Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa ao volante.

“Atingimos todos os objetivos este ano, ganhando Le Mans, Fuji e o Campeonato do Mundo, graças ao grande apoio da Toyota e dos nossos parceiros”, explicou Kamui Kobayashi. “Mas recomeçamos em 2023 com uma competição ainda mais forte, pelo que precisamos de melhorar, tornando a nossa equipa e o nosso carro ainda mais fortes. Os pilotos são uma parte importante da nossa equipa e estou feliz por voltar a pilotar ao lado de Mike, José, Séb, Brendon e Ryo em 2023. Temos um forte espírito de equipa em toda a equipa, particularmente entre os pilotos, e corremos juntos como uma só família. Esta é uma grande força para a nossa equipa e precisamos de confiar e apoiar-nos mutuamente na próxima época, para sermos o mais fortes possível contra a grande competição em Hypercar”.

O chefe de equipa da Toyota no WEC garantiu que estão “ansiosos por competir contra tantos construtores que já ganharam Le Mans no passado. Ganhar Le Mans no seu ano centenário é um grande objetivo para todos, por isso é claro que será difícil e a nossa competição vai ser extremamente difícil. Esta grande luta é o que todos queremos no desporto automóvel e penso que será realmente emocionante para os adeptos”.

A décima primeira temporada do WEC terá início com o Prólogo em Sebring de 11 a 12 de março, seguido pela primeira corrida da temporada, as 1000 Milhas de Sebring a 17 de março. A 91ª edição das 24 Horas de Le Mans, terá lugar na sua tradicional semana, entre os dias 10 e 11 de junho. A corrida deste ano será a edição centenária da prova, já que o o primeiro evento teve lugar em 1923.