WEC: Toyota Gazoo Racing pode apresentar um novo carro em 2023 | AutoSport

O protótipo GR010 da Toyota Gazoo Racing a competir no Campeonato do Mundo da FIA de Resistência (WEC), vencedor por duas vezes das 24 Horas de Le Mans e que levou a equipa à conquista do título mundial em 2021, pode vir a ser substituído no próximo ano pelo GR020.

Ainda na discussão do campeonato deste ano, a Toyota deverá apresentar o GR020 para disputar a próxima época do WEC, tendo como adversários na classe Hypercar os protótipos da Glickenhaus, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac e BMW, segundo o avançado pela publicação dailysportscar.com.

O carro de 2023 deverá apresentar um novo design com alterações aerodinâmicas significativas, principalmente na dianteira, mantendo a mesma unidade motriz do GR010.

A Toyota lidera a classificação do campeonato entre construtores da classe Hypercar, com 26 pontos de vantagem sobre a Alpine, enquanto a tripulação do carro #8 dos nipónicos discute ainda o campeonato de pilotos com os pilotos do carro francês em igualdade pontual antes da jornada final do ano no Bahrein.