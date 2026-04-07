WEC: Toyota focou-se na previsibilidade do TR010 Hybrid

Ryo Hirakawa considera que o Toyota TR010 Hybrid evoluiu significativamente para 2026, apresentando melhor equilíbrio e previsibilidade antes da estreia em Imola. Ainda assim, o piloto japonês não antecipa um cenário favorável à vitória na primeira corrida.

A Toyota introduziu uma versão atualizada do TR010 Hybrid após uma época de 2025 difícil, recorrendo a um Evo joker para reformular profundamente a aerodinâmica do protótipo, vencedor por duas vezes das 24 Horas de Le Mans. O modelo foi apresentado em janeiro e submetido a um extenso programa de testes durante o inverno, incluindo uma sessão de dois dias em Motorland Aragón no final de fevereiro.

Ryo Hirakawa, que volta a partilhar o carro n.º 8 com Sébastien Buemi e Brendon Hartley, destacou melhorias tanto na velocidade de ponta como no comportamento do carro. Em 2025, uma das principais fragilidades identificadas foi precisamente a velocidade máxima, segundo o diretor técnico David Floury.

O piloto japonês sublinha que o novo carro apresenta um comportamento mais consistente e previsível, corrigindo dificuldades anteriores relacionadas com sobreviragem e subviragem. As melhorias são particularmente evidentes em curvas rápidas, um aspeto relevante tendo em vista a preparação para as 24 Horas de Le Mans.

Apesar da evolução, Hirakawa relativiza as expectativas para a ronda de Imola, apontando características do circuito que não favorecem o pacote da Toyota, nomeadamente a exigência na passagem por corretores, onde a manutenção de carga aerodinâmica e aderência é determinante. O piloto identifica ainda a Ferrari como forte candidata nesse traçado.

“O comportamento é mais adequado para curvas rápidas”

A segunda prova da temporada, em Spa, deverá servir como referência mais fiável para avaliar o potencial do carro, sobretudo em termos de velocidade de ponta, antes da participação em Le Mans.

Ryo Hirakawa afirmou ao Sportscar365: “Estou muito satisfeito com o progresso que fizemos, mas acreditamos que os outros também evoluíram. Pela minha sensação, o carro tem melhor comportamento e melhor velocidade de ponta. Começamos a época em Imola, que é uma pista diferente [das que testámos], com características distintas, mas diria que para Le Mans estamos bem preparados até agora.”

O piloto acrescentou: “Penso que melhorámos tanto o equilíbrio como a previsibilidade. O carro do ano passado era por vezes difícil de conduzir, com momentos de sobreviragem e subviragem. No ano passado percebemos isso claramente e aprendemos a lição. O comportamento é mais adequado para curvas rápidas, ou, se falar em termos de Le Mans, mais como o primeiro setor com os Esses e as últimas curvas com as chicanes. Penso que melhorámos em ambas as áreas, o que é positivo. O regulamento tem sido o mesmo há algum tempo, por isso temos de encontrar pequenos ganhos, estamos a tentar tudo. Procuramos qualquer pequena melhoria.”

E concluiu: “Em Spa, atinge-se 310, 320 [km/h], por isso veremos a velocidade de ponta e perceberemos melhor. Só temos duas corridas antes de Le Mans, por isso precisamos de afinar tudo. Mas estamos entusiasmados; talvez se possa dizer confiantes. Vamos ver.”