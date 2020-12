WEC: Toyota faz balanço do teste em Portimão

A Toyota fez o balanço de três dias de testes no Autódromo Internacional do Algarve, com a sua nova máquina.

O hipercarro japonês rodou no traçado português em preparação para a nova temporada.

“Tivemos outro teste produtivo do nosso novo hipercarro”, comentou Pascal Vasselon, diretor técnico. “O tempo aqui em Portugal não foi bom para nós na quarta-feira, mas felizmente vimos o sol e temperaturas decentes durante os dois dias restantes. Fizemos mais progressos; a nossa compreensão das características do novo carro aumenta a cada dia, graças à abundância de dados, bem como ao feedback construtivo dos condutores.

“Ainda estamos numa fase inicial do programa de testes de pista, pelo que há muito trabalho a fazer antes da época começar em Sebring, mas podemos estar satisfeitos com o nosso trabalho esta semana”.

José Maria Lopez, que esteve a testar em Portimão, disse que a Toyota está otimista quanto às capacidades do seu carro LMH, apesar da curta janela de desenvolvimento entre agora e o início previsto da época do WEC em Março de 2021:

“Estamos nas fases iniciais do desenvolvimento”, disse Lopez ao Sportscar365. “Até agora, estamos a adaptar-nos a coisas novas e a torná-las melhores. Não temos muito tempo até à próxima corrida. Não podemos dar muitos detalhes, mas é um carro muito bonito. O primeiro teste já foi bastante bom para nós e conseguimos fazer muitos quilómetros. Com um carro complicado como este, é impressionante conseguir isso na primeira vez. Isto está na equipa: trabalharam nesta tecnologia durante muito tempo e fizeram um trabalho brilhante”.

O carro será revelado no dia 11 de Janeiro e só então deverão ser anunciadas as caraterísticas técnicas da máquina japonesa.