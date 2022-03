WEC: Toyota deverá trocar monocoque do carro #7 | AutoSport

O violento impacto de José Maria Lopez nas 1000 milhas de Sebring foi o primeiro grande teste à segurança dos novos LMH. O piloto argentino saiu do carro sem qualquer problema, mas a sua máquina sofreu com o violento impacto, de tal forma que a Toyota deverá trocar a monocoque do carro para a próxima corrida.

“O carro está danificado: especialmente, o pneu dianteiro direito e as rodas danificaram a monocoque”, afirmou Pascal Vasselon, diretor técnico da Toyota, ao sportscar365.com. “O José não sentiu um grande impacto. Ele disse que o carro pareceu muito seguro, o que é bom de ouvir. O carro não está assim tão danificado, mas o pneu e as rodas foram empurrados contra o monocoque, que ficou demasiado deformada para ser reutilizado”.

“Foi impressionante que não houvesse mais danos no carro”, disse Vasselon, em relação ao primeiro impacto com os pneus. “Estávamos a planear mudar a parte da frente. Quando José voltou à pista, o carro estava bem. Ele tentou voltar o mais rápido que pôde – obviamente um pouco rápido demais – porque quando atingiu 250 km/h, os pilares do splitter dianteiro partiram-se e ele perdeu o splitter. Com isso, perdeu o apoio aerodinâmico frontal. Foi por isso que ele voltou a sair de pista”.