WEC: Toyota apresenta upgrades no GR010 | AutoSport

A primeira prova do WEC está cada vez mais perto, com Sebring a receber o Prólogo e a primeira corrida do ano. A Toyota, campeã em título continuou o seu trabalho de evolução do seu GR010 e fez alguns updates à máquina.

A especificação do GR010 HYBRID de 2022 utilizará pneus e rodas de tamanhos diferentes em comparação com o ano passado. À frente, rodas de liga de magnésio de 12,5 x 18 polegadas da RAYS suportarão pneus 29/71-18 Michelin enquanto na traseira, os pneus 34/71-18 são montados em rodas de 14 x 18 polegadas. A especificação 2022 substitui a opção 2021 de pneus 31/71/18 nos dois eixos. Esta alteração resultou em “pequenas modificações” na carroçaria, e uma cobertura do motor ligeiramente maior. A Toyota também ajustou as definições do motor de combustão interna em resposta à introdução de um novo combustível renovável no WEC.

“Toda a equipa está entusiasmada por estar novamente a correr e sentimo-nos em boa forma após um programa de testes de pré-época muito eficiente”, disse o director técnico da Toyota Gazoo Racing, Pascal Vasselon. “O desenvolvimento na classe Hypercar é rigorosamente controlado por regras de homologação. Consequentemente, há relativamente poucas alterações para o nosso GR010 em 2022.

“Os fabricantes Hypercar podem escolher entre pneus 31-31 ou 29-34 e este ano passámos à opção 29-34, desencadeando algumas alterações na carroçaria para arrefecimento e para manter o desempenho aerodinâmico dentro da janela de homologação. Esperamos que esta mudança responda aos desafios que enfrentámos na época passada com a gestão dos pneus traseiros. Além disso, a introdução do novo combustível renovável implicou que os ajustes no motor para ter em conta características ligeiramente diferentes. Este novo combustível é um passo importante no caminho para a neutralidade de carbono para a Toyota Gazoo Racing e o WEC, pelo que somos muito a favor de tal inovação. Validámos todas as alterações durante os nossos testes de Inverno e vamos dar os passos finais de preparação este fim-de-semana com o Prólogo em Sebring antes do início das corridas; estamos impacientes por começar”.