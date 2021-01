WEC: Toyota apresenta Hipercarro, o GR010

A Toyota revelou o seu carro para as regulamentações Hipercarro do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC). De nome GR010 Hybrid, o carro do construtor japonês tem um motor V6 biturbo de 3.5l, um aumento em relação ao 2.5l V6 que equipava o TS050 LMP1.

Para estes novos regulamentos do WEC, este carro produz um máximo de 670 cavalos de potência. Neste número, inclui-se um boost por parte de um sistema híbrido, que produz até 268 cavalos de potência.

Em termos de pilotos, a Toyota vai defender os seus títulos (de construtores e pilotos) com as mesmas triplas que correu em 2020: Kamui Kobayashi, Mike Conway e José Maria Lopez no Toyota #7; Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley no Toyota #8; Nyck De Vries continua como piloto de reserva e de testes.

Espera-se que o Toyota GR010 Hybrid faça a sua estreia em corrida na primeira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência, no dia 19 de março, em Sebring, nos Estados Unidos da América.