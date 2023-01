WEC: Toyota acredita que equipas privadas podem operar os LMH | AutoSport

2023 traz consigo o início de uma nova era para o Endurance. A chegada dos LMDh dá o tiro de partida a convergência entre a IMSA e o ACO, criando uma plataforma global em que os melhores carros e pilotos de endurance poderão correr juntos. Os LMDh foram pensados para serem mais baratos, mas a Toyota acredita que é possível para estruturas privadas usarem os mais caros LMH.

Na base da nova plataforma de convergência estão duas filosofias diferentes de construir carros de competição: uma, os LMH, mais onerosa, mas com mais liberdade para criar novas soluções(basta ver o que a Peugeot fez), vai mais ao encontro do que se fazia no tempo dos LMP1, com soluções próprias criadas por cada fabricante, respeitando os regulamentos-base. Nos LMDh, há um chassis de base já predefinido e um sistema híbrido estandardizado, com menos liberdade para criar soluções originais, mas com menos custos para os fabricantes.

É por isso lógico pensar que apenas os LMDh possam interessar a estruturas privadas, dados os custos reduzidos, mas a Toyota acredita que é possível equipas privadas usarem os LMH. Questionado se era possível a uma equipa clientes gerir um carro LMH como o Toyota, Ferrari ou o Peugeot, o diretor técnico da marca japonesa Pascal Vasselon disse: “É definitivamente possível. Se me perguntar se é a nossa estratégia neste momento, não. Mas é definitivamente possível. Seria possível ter equipas de clientes na LMH”.

Quanto à diferença de custos, Vasselon considera que a diferença entre LMDh e LMH não é assim tão vincada:”O carro LMDh provou ser um pouco mais caro do que o esperado. E no final não deve ser assim tão diferente. No momento em que se vê a intensidade dos testes [de alguns fabricantes], com certeza que é muito mais do que se esperava”.