WEC: Tower Motorsports junta-se à TDS Racing e traz Ricky Taylor e René Rast para Le Mans | AutoSport

A Tower Motorsports, que compete no Weathertech Sportscar Championship da IMSA, confirmou a parceria com a TDS Racing na classe LMP2 para o Centenário das 24 Horas de Le Mans, com o Oreca #13 entregue a Ricky Taylor, companheiro de Filipe Albuquerque no IMSA, e René Rast, mantendo-se John Farano no alinhamento para completar a tripulação.

O carro terá as cores usuais da equipa francesa TDS Racing – azul, branco e vermelho – com a referência à Tower Events em fundo preto e à Vaillante, tal como aconteceu em 2022.

O dono da Tower Motorsports John Farano, venceu o Prémio Jim Trueman, que teve início em 2022 para os pilotos bronze dos LMP2 do campeonato da IMSA e cujo vencedor recebe um convite automático para as 24 Horas de Le Mans da época seguinte, decidiu juntar esforços com a estrutura francesa para a edição dos 100 anos da mítica prova francesa, sendo ainda o regresso do piloto a este palco depois da sua participação em 2019.