WEC: Teste das 24 Horas de Le Mans mantém-se para uma semana antes da corrida | AutoSport

A partir do próximo ano, o dia de teste das 24 Horas de Le Mans será marcado permanentemente para uma semana antes da mítica prova de resistência do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA.

O Automobile Club de l’Ouest (ACO) tinha decidido passar o dia de teste de duas semanas antes da corrida para apenas uma semana nos últimos dois anos devido à Covid-19, que provou ser a melhor data.

“Pensamos que este formato é melhor para todos”, disse Vincent Beaumesnil, diretor desportivo do ACO ao Motorsport.com. “Funciona melhor para os espectadores, porque podem reservar uma semana de férias e desfrutar de todo o programa, e é bom para todos os comissários de pista e oficiais, também. As equipas têm de passar menos tempo em Le Mans, por isso é um bom do ponto de vista dos custos. Com a qualidade dos carros de hoje, não sentimos necessidade de ter o dia de teste duas semanas antes das 24 Horas”.

A data para a corrida das 24 Horas de Le Mans do próximo ano foi confirmada para 10 e 11 de junho e por isso, o dia de teste será marcado para dia 4 do mesmo mês.