WEC: Terceiro carro em Le Mans para Sebastien Ogier “pode ser opção” em 2023 | AutoSport

Sebastien Ogier conquistou em 2021 o oitavo título mundial de ralis e deu por terminada a sua participação no WRC a tempo inteiro, tem previsto fazer em 2022 apenas algumas provas. Sem ter em foco o campeonato do mundo de ralis, Ogier pode estar interessado no mundial de resistência da FIA. O piloto esteve presente no Bahrein com a Toyota nos testes de rookies realizados em novembro e onde pilotou o GR010 pela primeira vez.

Kamui Kobayashi, que acumula a função de piloto da equipa com a de team principal, deixou em aberto a possibilidade da Toyota colocar em pista 3 carros na edição de 2023 das 24h de Le Mans, um deles com Ogier entre a tripulação.

“Colocar um terceiro carro é um grande trabalho, e nos últimos anos tivemos apenas dois carros para todas as corridas no WEC e Le Mans”, explicou Kamui Kobayashi durante a gala da FIA ao Motorsport.com. “Se quisermos colocar em pista um terceiro carro, temos de preparar todos os mecânicos, engenheiros, também do lado do piloto. Eu diria que vai ser muito difícil para 2022, porque o tempo é um pouco curto. Mas poderia ser uma opção para 2023. E claro que Sebastien, quando pilotou no Bahrein, foi rápido. Vir de rali para asfalto, e sportscars, é uma grande diferença, mas Sebastien esteve muito bem desde início. Penso que isso pode ser bastante interessante, se ele quiser correr em Le Mans com o nosso carro. Vamos tentar dar-lhe mais oportunidades de pilotar e vamos ver se fazemos um terceiro carro; penso que provavelmente sim, isso pode ser uma oportunidade para ele”.