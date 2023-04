WEC: Team Peugeot TotalEnergies preparou 6 Horas de Portimão em Paul Ricard | AutoSport

O Autódromo Internacional do Algarve é o próximo destino do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC), sendo o palco da segunda prova da temporada de 2023.

Após uma jornada desafiante nas 1000 Milhas de Sebring, pontuada por vários incidentes mecânicos, o Team Peugeot TotalEnergies realizou uma sessão de testes no circuito de Paul Ricard – Le Castellet, com o objetivo de se reorganizar e introduzir melhorias no Hypercar Peugeot 9X8, em preparação para as próximas corridas que irão ocorrer no continente europeu. Segundo a estrutura francesa, o trabalho realizado durante estes testes permitiu aperfeiçoar a fiabilidade do Peugeot 9X8 e trabalhar sobre os problemas encontrados durante a ronda inaugural do campeonato no mês passado.

Jean-Marc Finot, Stellantis Senior VP, continua a apontar ao topo da classificação como objetivo para a sua equipa na ronda portuguesa do WEC.

“Portimão é um circuito espetacular, com muita ondulação em altitude, o que lhe dá carácter e o torna interessante do ponto de vista da condução. É uma pista com muitas retomas de velocidade, sendo, por isso, exigente em termos de tração. Em Sebring pudemos constatar o elevado nível dos nossos adversários, pelo que agora sabemos que temos de trabalhar a performance para estarmos entre os melhores. Quanto às questões de fiabilidade, nesta fase do projeto, precisam mesmo de ser abordadas, razão pela qual vamos ter de fazer novos testes de resistência para avaliar a viatura. No que se refere à equipa, é uma estrutura de combatentes e que está de pé e pronta para enfrentar a concorrência nas próximas corridas. O nosso objetivo para Portimão, como para qualquer outra corrida, é sempre o de fazermos o melhor que pudermos e apontar ao topo. Apesar de sabermos que será difícil, daremos o nosso melhor.”

As 6 Horas de Portimão têm início agendado para as 12h00 (hora de Portugal continental) de domingo, dia 16 de abril.