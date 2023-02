WEC: Stoffel Vandoorne será piloto de reserva da Peugeot | AutoSport

Stoffel Vandoorne será piloto de reserva da Peugeot para a época 2023 do WEC. O piloto belga que neste momento tem um programa a tempo inteiro na Fórmula E com a DS Penske, irá acumular as funções de piloto de reserva, papel desempenhado por James Rossiter.

Vandoorne, atual campeão em título da Fórmula E, tem experiência na resistência, tendo já competido pela SMP Racing (LMP1), pela JOTA (LMP2). Já foi vice-campeão em LMP2, segundo classificado nas 24h de Le Mans em LMP2 e terceiro em Le Mans em LMP1.

O talentoso piloto belga tem, assim, uma boa bagagem para assumir o papel de piloto de reserva da Peugeot. A primeira tentativa de pilotar o 9X8 da marca francês não correu bem e o piloto teve de faltar ao teste de fim de ano devido a uma apendicite. Mas tal não impediu Vandoorne de ficar com a vaga.

Não se sabe se o belga conseguiu pilotar o Hypercar Peugeot durante o inverno, quando o fabricante francês concluiu uma série de testes com o 9X8 em preparação para a época de 2023. Vandoorne será piloto de reserva da Aston Martin, da Peugeot, além de ser piloto da DS Penske na Fórmula E.