WEC: Stoffel Vandoorne regressa ao endurance

Stoffel Vandoorne regressa ao endurance. O piloto da Mercedes na Fórmula E vai competir no WEC pela JOTA, equipa onde António Félix da Costa militou na época passada.

O programa LMP2 alargado da Jota para 2021 ganha ímpeto com a confirmação dos três pilotos que formarão uma das suas duas tripulações do WEC, e que também disputará o ALMS no próximo mês.

Sean Gelael, Tom Blomqvist e Stoffel Vandoorne irão competir em ambos os Campeonatos, como trio no Oreca-Gibson LMP2 da FIA em 2021. No programa do ALMS, Gelael irá correr com Vandoorne nas duas primeiras jornadas e depois com Blomqvist nas duas finais.

Vandoorne correu brevemente na SMP Racing em 2019, onde reclamou o terceiro lugar em Spa como nas 24 Horas de Le Mans.