WEC: Stoffel Vandoorne a tempo inteiro na Peugeot | AutoSport

Está encontrado o substituto de Gustavo Menezes na Peugeot. O piloto americano com raízes brasileiras anunciou que iria deixar de ser piloto da Peugeot e não foram necessários muitos dias para conhecer o seu sucessor. Stoffel Vandoorne foi o escolhido.

Vandoorne competiu pela Peugeot, substituindo Nico Muller, que se lesionou antes da ronda de Fuji do WEC. Vandoorne terá convencido os responsáveis da equipa, que pouco depois da ronda japonesa, anunciaram o fim da ligação com Menezes no final da época. Vandoorne já tem uma larga experiência em corridas de endurance e é já um piloto do grupo PSA, tendo-se juntado este ano à DS como colega de equipa de Jean-Éric Vergne, que também é piloto da Peugeot.

“Finalmente!!! Vou juntar-me à Peugeot Sport na próxima época e estou muito feliz por estar de volta à grelha do WEC! Tive alguns grandes momentos de corrida de resistência e estou entusiasmado por criar muitos mais juntos” disse Vandoorne nas suas redes sociais.

Vandoorne poderá regressar ao volante do 9X8 no Bahrein. O diretor técnico da Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, disse à imprensa em Fuji que era muito cedo para dizer se Müller estaria ou não pronto para a corrida de oito horas.