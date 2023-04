WEC, Spa: Toyota na frente no TL1, Filipe Albuquerque liderou em LMP2 | AutoSport

Toyota voltou a ser a referência no primeiro treino livre para as seis horas de Spa, corrida que acontece no sábado. Foi o Toyota Gazoo Racing #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa), com Buemi ao volante a assinar o tempo referência (2:02.982).

A sessão foi interrompida por duas vezes, uma vez por uma saída de pista do Ferrari #83 da Richard Mille e a segunda vez depois de um incidente entre o Floyd Vanwall Racing Team #4 (T. Dillmann / E. Guerrieri / J. Villeneuve ) de Guerrieri e o Aston Martin #777 da D’Station Racing.

A mais de um segundo e meio ficou o Ferrari AF Corse #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) com o top3 a ficar completo com o Toyota Gazoo Racing #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez).

O Ferrari AF Corse #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi) e o Porsche Penske Motorsport #6 (K. Estre / A. Lotterer / L. Vanthoor) ficaram no top 5.

Em LMP2 foi Filipe Albuquerque a fazer o melhor tempo no United Autosports #22 (F. Lubin / P. Hanson / F. Albuquerque) com o tempo de 2:07.471, 0.043 segundos mais rápido que o JOTA #28 (D. Heinemeier-Hansson / P. Fittipaldi / O. Rasmussen) com Fittipaldi ao volante. Em terceiro o United Autosports #23 (J. Pierson / T. Blomqvist / O. Jarvis).

Em LMGTE Am foi o Ferrari 488 GTE Evo # 57 da Kessel Racing (T. Kimura / S. Huffaker / D. Serra) a fazer o melhor tempo (2:16.177) seguido do Ferrari 488 GTE Evo # 21 da AF Corse (D. Alessi / S. Mann / U. De Pauw) e do Aston Martin Vantage AMR #25 da ORT by TFA (Al Harthy / M. Dinan / C. Eastwood).

O segundo treino está agendado para as 15:20.

Tempos online AQUI