WEC, Spa: Toyota ganha em corrida que vai dar que falar | AutoSport

O ensaio geral para as 24h de Le Mans vai dar que falar. A Toyota venceu a corrida, demonstrando mais uma vez a sua superioridade, mas o tema principal de conversa será o aquecimento dos pneus. Vimos vários incidentes motivados pela falta de temperatura das borrachas no início dos stints e a questão da segurança será certamente referida. Quanto à corrida, a Toyota venceu mesmo depois dos percalços da qualificação em que o carro #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) ficou fora de prova com uma saída de pista logo na primeira volta e com um arranque de prova atribulado. Mas foi mesmo o carro #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez) a levar a melhor nesta corrida.

A corrida começou com Spa a pregar partidas. Com o tempo algo carregado, iam caindo pingas de chuva, o que deixava a pista húmida. A escolha entre pneus de chuva e slicks era a grande questão do início da prova. O carro #7, com pneus slicks, largou da pole, mas depressa foi apanhado pelo Ferrari que, com pneus de chuva, ganhavam vantagem. Também o Porsche #38 (A. Da Costa / W. Stevens / Y. Ye) de António Félix da Costa parecia estar muito bem nesta fase, com pneus de chuva “calçados”. Mas as primeiras voltas, especialmente as de lançamento, foram complicadas, com muitos carros a mostrarem dificuldades em permanecerem na pista. Os pneus frios já faziam vítimas.

😫 Esteban Guerrieri went off track after la Source, he has rejoigned and is back into the race.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/Cr1zNnT3u7 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023

Mas, perto do fim da primeira hora e depois do primeiro Safety Car em pista, já o Toyota #7 liderava outra vez e as equipas que começaram com pneus de chuva já tinham ido trocar de borrachas. Com o tempo que demoraram a colocar tempos competitivos em pista, os carros que começaram com pneus de chuva quase ficaram a uma volta do líder.

Até que na segunda hora o maior susto do dia, com uma saída de pista de Renger Van der Zande no Cadillac #3 (S. Bourdais / R. Van Der Zande / J. Aitken ), que visitava a Europa pela primeira vez, em preparação para as 24h de Le Mans. Van der Zande perdeu o carro na zona do Raidillon, num impacto violento que levou o piloto ao posto médico. Não há notícias de ter qualquer tipo de mazela grave, mas do susto já não se livra.

SAFETY CAR 🟡



Massive crash for the #3 Cadillac at the top of the Raidillon. Driver ok.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/r02J1oqWAe April 29, 2023

Os Toyota estava no top 3, recordando que o #8 largou do fim do pelotão, com o Porsche #6 entre os carros nipónicos, no que parecia ser uma boa tarde para a marca alemã. Mas Laurens Vanthoor viu o seu #6 (K. Estre / A. Lotterer / L. Vanthoor) falhar perto da terceira hora, terminando assim com a boa prestação da tripulação. Era o #7 que estava na liderança, que conseguiu consolidar depois de um Full Course Yellow provocado pelo Vanwall #4 (T. Dillmann / E. Guerrieri / J. Villeneuve ) de Esteban Guerrieri, que prejudicou o #8 e deixou o carro irmão dos líderes um pouco mais longe.

A meio da corrida tínhamos o Toyota #7 na frente, seguido do do Toyota #8 e do Porsche #5, com o top 5 a ficar completo com o Cadillac #2 (E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook) e o Ferrari #50. O Hertz Jota #38 de Félix da Costa, que já tinha sido quarto no arranque da prova, era agora oitavo.

Os Toyota mantiveram-se no rumo da vitória, com um andamento muito forte. A única dúvida era quem vencia: o #7 ou o #8. Na última paragem, o #8 de Hartley ficou à frente do #7 de Kobayashi, mas o japonês passou o colega de equipa em Raidillon, mas com o carro completamente fora de pista. AInda não se sabe se esta manobra irá tirar a vitória ao #7, mas para já, a ordem é esta.

A Ferrari terminou no terceiro lugar, com o #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi) conseguindo passar o Porsche #5 (D. Cameron / M. Christensen / F. Makowiecki) já na última volta, com mais um pódio para a equipa italiana. O ritmo da Ferrari foi positivo e conseguiu recuperar (também graças aos Safety Cars que foram acontecendo) de uma estratégia que não resultou da melhor forma. Mas apenas um dos carros terminou, pois o Ferrari #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) entrou na lista de desistências, depois de sair das boxes, perdeu o controlo e foi embater nas proteções. O mesmo aconteceu com o Vanwall de Jacques Villeneuve que também ficou fora de prova depois de um contacto com um GT. O #5 da Porsche terminou em quarto, com o quinto lugar a ficar para o Cadillac #2 em mais uma corrida positiva.

SAFETY CAR 🟡



Another safety car comes out as the #54 AF Corse and #4 Vanwall collide in T16.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/RYB7ZYNxTV — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023

Quem fez também uma excelente corrida foi a Hertz JOTA. Poucos dias após ter recebido o carro, foi para a pista e competiu durante seis horas, conseguindo um sexto lugar, melhor do que outros Hypercars com mais experiência. Foi uma excelente estreia em condições difíceis. Em sétimo lugar ficou o Glickenhaus #708 (R. Dumas / O. Pla / F. Mailleux) com uma corrida interessante. A performance para chegar aos primeiros lugares não existe, mas conseguiram manter-se em prova e apresentaram uma fiabilidade decente, o que pode dar frutos em Le Mans. Quem voltou a desiludir foi a Peugeot. Os dois 9X8, o #93 (P. Di Resta / M. Jensen / J. Vergne) e o #94 (L. Duval / G. Menezes / N. Müller) mostraram boa fiabilidade, à imagem do que tinha acontecido em Portimão, mas o nível de performance está ainda a milhas do desejado. Fecharam as contas da categoria Hypercar, com quatro desistências.

The Ferrari Hypercar #50 is out of the race after Antonio Fuoco hits the wall after exiting the pits.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/DLHlGSvhqT — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023

Em LMP2 o #23 da United (J. Pierson / T. Blomqvist / O. Jarvis) conseguiu uma excelente liderança, mas um Safety Car perto do meio da prova anulou a vantagem e os dois carros da WRT, o #31 (S. Gelael / F. Habsburg / R. Frijns) e o #41 (R. Andrade / R. Kubica / L. Delétraz) acercaram-se do primeiro lugar e começaram a lutar entre si pela vitória. Mas o #23 e o #9 (F. Ugran / B. Viscaal / A. Caldarelli) da Prema entraram nas contas da vitória perto do fim, com o #22 (F. Lubin / P. Hanson / F. Albuquerque) de Filipe Albuquerque a aproximar-se do pódio. Com o avançar da prova, a luta pela vitória ficou entregue ao #23 e ao #41 que entraram para um último “splash and dash” a 15 minutos do fim. O trabalho da WRT foi mais célere e o #41 saiu na frente das operações nos LMP2, de onde nunca mais saiu. O #23 ficou com a segunda posição e a fechar o top 3 o #34 da Inter Europol Competition. Filipe Albuquerque terminou a corrida no quinto lugar.

LMP2 leaders pits together with less than 15mins to go….#WEC #6HSpa pic.twitter.com/Qk81ZFi6Tm — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023

Em LMGTE Am fez-se história. Pela primeira vez, uma mulher venceu no WEC. Lilou Wadoux colocou o seu nome nos livros, com um triunfo no Ferrari #83 (L. Perez Companc / L. Wadoux / A. Rovera). O segundo lugar ficou para o Corvette #33 (B. Keating / N. Varrone / N. Catsburg) e o pódio ficou completo com o Aston Martin #25 ( A. Al Harthy / M. Dinan / C. Eastwood ).

A próxima prova será em Le Mans, para a prova do centenário, a que todos querem vencer.

The #83 Richard Mille AF Corse takes the win in LMGTE Am. This means Lilou Wadoux is the first woman to win a WEC race in history!! 👏#WEC #6HSpa pic.twitter.com/lV2M7TphSL — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023

Resultados online AQUI