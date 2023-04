WEC, Spa: Se nada mudar, alguém vai-se magoar | AutoSport

Já tínhamos falado deste tema com Miguel Ramos, nas 6 horas de Portimão. A falta de temperatura nos pneus era um problema já referido nas primeiras duas corridas do ano. Mas Sebring e Portimão presentearam o WEC com temperaturas amenas e o aquecimento dos pneus acabou por não ser problemático. Em Spa foi … e muito!

As voltas de lançamento da corrida pareciam ser feitas sobre gelo, tal a falta de aderência dos carros e Eduardo Freitas foi obrigado a dar mais uma volta para que os pilotos pudessem tentar colocar as temperaturas a um nível decente. Na corrida foi pior ainda e o resultado está à vista. O acidente do Ferrari #50 que perdeu o controlo do carro, mesmo com uma saída cautelosa, é apenas um dos vários sinais claros que algo tem de mudar. A ideia de não usar mantas de aquecimento pode até ser interessante, mas não faz sentido aplicada assim. Com temperaturas mais frias, o tempo que se demora a colocar as borrachas ao nível ideal é demasiado grande e até lá, os pilotos correm riscos desnecessários. Se a questão é ambiental, há formas de promover o aquecimento de forma mais amiga do ambiente. Mas em Spa, vimos que esta ideia pode ser perigosa e, na noite de Le Mans, pode ser ainda mais perigosa. É preciso repensar. É preciso talvez dar um passo atrás. Pois a energia que se poupou ao não aquecer os pneus, vai se gastar a fazer mais peças para os carros acidentados. E enquanto falarmos só de peças partidas, não é mau. Há outras formas de promover corridas mais amigas do ambiente. Esta não é uma delas.