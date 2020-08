WEC/Spa: Rebellion e ByKolles na frente da Toyota

A Rebellion e a ByKolles bateram a Toyota no primeiro treino livre para as 6 Horas de Spa, prova do Mundial de Endurance que recomeça este fim de semana em Spa.



Norman Nato (Rebellion R-13-Gibson, com Bruno Senna e Gustavo Menezes) foi o mais rápido, com um registo de 2m02.469s, batendo o ByKolles ENSO CLM-Gibson P1/01 de Oliver Webb, Tom Dillmann e Bruno Spengler por 1.046s. O melhor Toyota TS050 Hybrid foi o #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez que foi terceiro na frente do #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley, carros que rodam sob um sistema de equilíbrio de performance muito ‘exigente’ em 2019/20.



No entanto, a diferença é menor do que nas provas anteriores. Os Toyotas #7 e #8 estão penalizados por 3.52s e 3.08s respetivamente, enquanto o Rebellion tem um handicap de 1.58s. ByKolles tem a mesma penalização da Rebellion.



O Oreca 07 da Racing Team Nederland foi a mais rápoda da LMP2 com Giedo van der Garde, na frente do carro de António Félix da Costa, que está ainda em Berlim na Fórmula E, com Anthony Davidson a colocar o carro n osegundo lugar. O terceiro mais rápido foi o Oreca da United Autosports de Phil Hanson e Filipe Albuquerque.



Na GTE Pro, os dois Porsche 911 RSR asseguraram as duas primeiras posições, com Michael Christensen na frente. Nicklas Nielsen foi o mais rápido na GTE AM com o Ferrari da AF Corse. Gabriel Aubry testou positivo para a Covid-19, pelo que os homens do Oreca 07 #37 estão com problemas. Também a Algarve Pro Racing, pois Aubry correu com a equipa no passado fim de semana, na ELMS em Spa. A equipa anglo portuguesa está isolada. Mais novidades assim que possível.