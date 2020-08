WEC/Spa: Rebellion #1 na pole position. Albuquerque e Félix da Costa 1-2 nos LMP2

Depois de ter dominado as sessões de treinos livres, o Rebellion #1 conquistou a pole position para a ronda das 6h de Spa-Francorchamps do Campeonato do Mundo de Resistência. O #1 fez a volta mais rápida em 1:59.577s, ficando na frente do #8 da Toyota, que ficou a 0.840s.

Nos LMP2, os portugueses vão arrancar da primeira e segunda posição. O #22 da United Autosports de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta foi o mais rápido (2:02.148s), ficando na frente do #38 da Jota de António Félix da Costa, Roberto Gonzalez e Anthony Davidson.

Nos LmGTE Pro, o #92 Porsche 911 RSR de Michael Christensen e Kevin Estre foi o mais rápido com um tempo de 2:14.207.

Nos LmGTE Am, o #77 Porsche 911 RSR de Christian Reed, Riccardo Perra e Matt Campbell foi o mais rápido, com um tempo de 2:16.519s.