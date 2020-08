WEC/Spa: Rebellion #1 continua na frente no TL3

O Rebellion #1 voltou a ficar na frente no terceiro treino livre para as 6h de Spa-Francorchamps do Campeonato Mundial de Resistência (FIA WEC). O Rebellion R13 – Gibson pilotado por B.Senna, G.Menezes e N.Nato fez um tempo de 1:59.605s, sendo o único carro a descer dos dois minutos até agora.

Ambos os Toyotas ficaram na frente do #4 da Bykolles, com o #7 Toyota TS050 Hybrid a ficar na segunda posição, a 0.438s do carro mais rápido.

Nos LMP2, o #29 Oreca 07 – Gibson da Racing Team Nederland, pilotado por F.Van Eerd, G.Van der Garde e J.Van Uitert, foi o mais rápido. O #22 da United Autosport de Filipe Albquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta foi o segundo, a 0.461s do tempo mais rápido desta categoria. No #38 da Jota, António Félix da Costa, A.Davidson e B.Gonzaléz foram os quartos mais rápidos, a 2.152s da frente.

Nos LmGTE Pro, o mais rápido foi o #92 Porsche 911 RSR – 19 de M.Christensen e K.Estre. Nos LmGTE Am o #83 Ferrari 488 GTE Evo de F.Perrodo, E.Collard e N.Nielson foi o mais rápido.