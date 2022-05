WEC, Spa: Pole-position surpresa para a Glickenhaus | AutoSport

O Glickenhaus 007LMH assegurou uma sensacional primeira pole position com Olivier Pla a bater a Toyota e Alpine, que colocou o seu A480 – Gibson no segundo lugar a 0,2s dos homens da pole, com a Toyota Gazoo Racing a colocar os seus dois carros terceiro e quarto lugar, com Kamui Kobayashi e Brendon Hartley logo a seguir: O Glickenhaus 007 LMh Hypercar #708 da Glickenhaus Racing de Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani registou 2:02.771 na frente do Alpine A480 – Gibson #36, que terminou a sessão a 0.228s, um carro de André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere. O melhor Toyota GR010 Hybrid #7 foi terceiro (Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez) com o Toyota GR010 Hybrid #8 de Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa ficou a 0.366.

Nos LMP2, o Oreca 07 – Gibson #83 da AF Corse de François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera foi o mais rápido na frente do Oreca 07 – Gibson #31 da WRT, de Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast, com o Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports USA de Philip Hanson/Filipe Albuquerque/William Owen foi terceiro.

Sexto posto dos LMP2 para o Oreca 07 – Gibson #38 da Jota de Roberto Gonzalez/António Félix da Costa/William Stevens.

Na LMGTE Pro a equipa Porsche GT fez um 1-2 reservando a na fila da frente da grelha. Gimmi Bruni no Porsche 919 RSR-19 #91 foi o melhor da sessão com 2m14.301s , 0.1s à frente do ‘irmão’ na Porsche conduzido por Michael Christensen. A Corvette Racing foi terceira com Nick Tandy a rodar apenas 0.3s mais atrás com o britânico a definir o seu tem pode de 2m14.606s. A AF Corse Ferrari foi quarta e quinta com o #51 à frente da Ferrari #52 Ferrari 488 GTE Evo conduzido por Alessandro Pier Guidi e Miguel Molina, respectivamente.

Na LMGTE Am, o Aston Martin Vantage AMR 33 da TF Sport de Ben Keating, Henrique Chaves e Marco Sorensen reivindicou a pole position com 2m17.408s, menos 0.5s que Paul Dalla Lana David Pittard e Nicki Thim no Northwest Aston Martin #98. Terceiro para o #56 Team Project 1 Porsche de Brendan iribe/Oliver Millroy/Ben Barnicoat.