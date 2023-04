WEC, Spa: Pneus frios dão dores de cabeça no arranque, Félix da Costa em bom plano | AutoSport

Não foi um arranque de prova fácil em Spa. As 6h de Spa foram o primeiro grande desafio para estes protótipos que agora têm de ir para a pista com pneus frios. Foram muitos os carros a fazerem pião e irem fora de pista por causa dos pneus frios. Recordamos que agora não é permitido o aquecimento dos pneus, uma medida que tem sido muito criticada. Temia-se que em Spa, essa mudança se revelasse perigosa e confirmou-se. Muitas saídas de pista, muitos piões com necessidade de fazer mais uma volta de lançamento da corrida.

Na largada, os Ferrari assumiram a liderança, com Mike Conway a perder muitas posições. O #51 de António Giovinazzi era o lider, seguido do #50 de Nicklas Nielsen. Os Ferrari assumiram a liderança da prova, seguido do Cadillac #2 de Earl Bamber e de António Félix da Costa no Porsche 963 #38 da Hertz Jota, que subiu para quarto depois de largar de sétimo. O quinto classificado era o Peugeot #93 de Paul di Resta.

Passaram apenas dez minutos até a entrada do Safety Car depois da saída de pista do Porsche #60 que ficou preso na caixa de gravilha.

Os Ferrari lideram em Hypercar, em LMP2 é o #63 da Prema, que passou o #23 da United que largou da pole e o #22 da United (de Filipe Albuquerque) segue em sétimo. Em LMGTE AM é o Corvette #33 que lidera. Vai ser uma corrida muito dura e esta questão do aquecimento dos pneus vai dar muito que falar.

