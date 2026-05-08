WEC, Spa: Peugeot faz a pole, Félix da Costa em terceiro

Malthe Jakobsen conquistou a pole position para as 6 Horas de Spa-Francorchamps deste sábado, oferecendo à Peugeot a sua primeira pole position no WEC. O dinamarquês rodou em 2:00.653 na sessão de Hyperpole, ao volante do Peugeot 9X8 #94, superando por apenas 0.043 segundos o Cadillac V-Series.R #12 da Hertz Team JOTA, pilotado por Will Stevens.

A pole position de Jakobsen foi particularmente notável após um pião em Raidillon na sua volta de saída das boxes na qualificação, evitando por pouco as barreiras. O dinamarquês conseguiu recuperar para terminar o segmento em segundo, atrás do Alpine A424 #35 de Charles Milesi (colega de António Félix da Costa), que acabou por ser terceiro na Hyperpole. Jakobsen sofreu ainda uma penalização por limites de pista numa volta após bater o registo, mas o tempo acabou por não ser afetado na classificação final. Nas 6 Horas de sábado, partilhará o carro com Theo Pourchaire e Loïc Duval.

PEUGEOT POLE in Spa! 🇧🇪@malthejakobsen_ puts in a flying lap to secure his first pole position and the first pole for @peugeotsport!#WEC #6HSpa #Peugeot pic.twitter.com/NUieCiohhQ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 8, 2026

Jules Gounon, companheiro de Milesi na Alpine, foi quarto, enquanto Jack Aitken completou o top-5 no Cadillac #38 da JOTA. Os dois Aston Martin Valkyrie da Heart of Racing qualificaram-se em sexto e sétimo com Marco Sorensen e Harry Tincknell, seguidos de Antonio Fuoco no Ferrari 499P #50, quatro décimos abaixo do tempo de pole. Stoffel Vandoorne e Dries Vanthoor fecharam o top-10 pela Peugeot e pela BMW M Team WRT, respetivamente.

A maior surpresa da qualificação ficou a cargo da Toyota: nenhum dos dois GR010 Hybrid conseguiu passar à Hyperpole, juntando-se a dois dos três Ferraris que também ficaram de fora do último segmento da qualificação. O BMW #20 arranca do 11.º lugar, seguido do Toyota #7 e do Ferrari #83. Os dois Genesis GMR-001 partem do 14.º e 17.º lugares.

Lexus secure POLE at Spa! 🇧🇪 The #78 @AkkodisASPTeam will start at the front of the LMGT3 grid for tomorrow's race – a second consecutive pole position for Lexus at @circuitspa.#WEC #6HSpa #Lexus @GoodyearRacing pic.twitter.com/lHqbqiYnhk — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 8, 2026

Na classe LMGT3, Hadrien David levou o Lexus RC F GT3 #78 da Akkodis ASP Team à pole com um tempo de 2:16.612, superando por 0.194 segundos o Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 de Zach Robichon. A Lexus tornou-se o único fabricante com dois carros presentes na Hyperpole, e David assegurou a terceira pole de classe para a marca japonesa em WEC. Ben Tuck colocou o Ford Mustang GT3 EVO #77 da Proton Competition em terceiro, com o Lexus #87 e o Mustang #88 a completarem o top-5. Os dois McLaren 720S GT3 Evo da Garage 59 falharam a Hyperpole, com o #58 a arrancar do 11.º posto. O BMW #69 da WRT, vencedor de classe em Imola, e o Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #33 da TF Sport partem das últimas posições da grelha, penalizados pelo handicap de sucesso.

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Foto: Philippe Nanchino