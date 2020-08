WEC/Spa: Mais uma vitória para Filipe Albuquerque

Filipe Albuquerque, com Paul di Resta e Phil Hanson, a seu lado, no Oreca 07 Gibson da United Autosports, venceu novamente em Spa, na categoria LMP2, desta feita na prova do Mundial de Resistência que se realizou na mesma pista da ELMS da passada semana, Spa Francorchamps.

FOTO JB Photopress/José Bispo (https://jbphotopress.smugmug.com/)

O triunfo à geral foi para o Toyota 050 Hybrid #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez, que bateram os seus colegas de equipa do carro irmão o TS050 Hybrid #8 de Sébastien Buémi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley (Toyota TS050 Hybrid), que deixaram a 34.170s.

Desta forma, Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez, da Toyota, ampliaram a liderança do Campeonato Mundial de Endurance.

A diferença entre os Toyota fez-se quando o carro nº 8 teve um problema com um sistema que se ligava automaticamente e colocava o carro em “modo de segurança”, o que afectou Buemi na primeira hora. Após o primeiro dos três períodos de Safety Car, o #7 surgiu na frente com uma vantagem de cerca de 40 segundos, que nunca mais perderam até ao fim da corrida.

A corrida começou com muita chuva e não foi preciso mais do que uma curva para o Rebellion ser passado pelos dois Toyota, que foram para a frente da corrida e não mais a largaram. Dessa forma, no lugar mais baixo do pódio ficou o Rebellion #1 de Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato, a mais de uma volta dos vencedores. fizeram a pole, mas na corrida não tiveram a mais pequena hipótese.

Como habitualmente, as restantes categorias para lá da LMP1 são muito interessantes, e assim foi com a excelente luta que opôs o #22 da United Autosports ao #36 da Signatech Alpine, com uma batalha extremamente acirrada em determinados momentos da corrida.

Infelizmente para os homens do Ligier JSP217-Gibson, uma desatenção de F. Van Eerd no Oreca 07-Gibson #29 da Racing Team Nederland, que quando estava a ser ultrapassado por Thomas Laurent no #36 da Signatech, tocou no carro do francês na rápida zona de Blanchimont, dando início a uma aparatoso e assustador acidente, que felizmente não teve consequências físicas para Laurent. Van Eerd pediu desculpas no final, pois confessou não ter visto o seu adversário, nem sequer sentindo o toque no carro.



No segundo lugar ficaram Nicolas Lapierre, Alexandre Coigny e Antonin Borga, no Oreca 07 da Cool Racing. A Racing Team Nederland, de Giedo van der Garde, Job van Uitert e Frits van Eerd, subiu ao pódio. Apesar de saírem do segundo lugar da grelha, o Oreca 07-Gibson #38 de Roberto Gonzalez, António Félix da Costa e Anthony Davidson, atrasaram-se inicialmente, vindo depois a recuperar posições, terminando no quarto lugar final da classe, sétimo da geral.

Kevin Estre e Michael Christensen conquistaram sua primeira vitória da temporada na LMGTE Pro no seu Porsche 911 RSR-19 #92 depois de terminarem em segundo lugar em quatro ocasiões anteriores. Estre ultrapassou o Aston Martin Vantage GTE #97 de Maxime Martin na última meia hora de corrida depois do belga falhar a travagem em La Source. O belga, que dividiu o Aston Martin com Alex Lynn, ficou atrás do carro irmão de Marco Sorensen e Nicki Thiim.

Na GTE-Am, o Ferrari da AF Corse de Nicklas Nielsen, François Perrodo e Emmanuel Collard reforçou as suas esperanças na conquista do título com uma segunda vitória na campanha, depois de baterem por pouco Matt Campbell, no Porsche Dempsey-Proton Racing #77, que o australiano dividiu com Riccardo Pera e Christian Ried. Charlie Eastwood da TF Sport, Salih Yoluc e Jonny Adam completaram o pódio da classe no seu Aston Martin, colocando três marcas diferentes entre os três primeiros classificados.

Em baixo tem o vídeo integral da corrida, que teve momentos espetaculares. Vale a pena ver os highlights, mas se quiser divertir-se, veja os primeiros momentos da corrida à chuva, após a saída do Safety Car…