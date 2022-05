WEC, Spa, Filipe Albuquerque sai de terceiro: arriscou no set-up e resultou | AutoSport

Filipe Albuquerque foi o terceiro mais rápido na sessão de qualificação do Campeonato do Mundo de Resistência LMP2 que este fim-de-semana tem lugar no circuito belga de Spa-Francorchamps. A corrida de 6h arranca amanhã pelas 12h e terá transmissão em direto no Eurosport 2.

Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Will Owen no Oreca #22 da United Autosports procuram a primeira vitória do ano, sabendo no entanto que os adversários estão bastante fortes e determinados.

“Não estávamos muito otimistas para a qualificação. Nos treinos livres deparámo-nos com carros muito rápidos. Decidimos arriscar no ‘set-up’ e acabou por resultar. Ficámos muito próximos da ‘pole’. Foi uma qualificação feita nos limites: primeiro porque o tempo era curto para fazer duas voltas lançadas e depois porque o andamento entre todos era muito próximo. Mas este terceiro lugar acaba por nos deixar satisfeitos”, começou por referir o piloto português.

Para a corrida de amanhã, Filipe acredita que vão estar na discussão do primeiro lugar: “Temos bom andamento, não estamos com a vantagem habitual das últimas cinco corridas feitas nesta pista, mas estamos bem e em condições de chegar à vitória. Neste momento está tudo em aberto e tenho a certeza que vai ser uma prova dura e muito disputada entre todos”, concluiu Filipe Albuquerque.

Amanhã, o Eurosport 2 começa a transmitir desde Spa-Francorchamos a partir das 11.30h