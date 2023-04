WEC Spa, Filipe Albuquerque: “Fim-de-semana penoso!” | AutoSport

Não foi um fim de semana fácil para Filipe Albuquerque. O piloto da United Autosports terminou na quinta posição num fim de semana de altos e baixos. Começou bem, com o #22 a impor o ritmo nos treinos mas na qualificação, o português não conseguiu melhor que sétimo, sem que a equipa entendesse os motivos. Na corrida, foi mais do mesmo.

Houve momentos bons e outros menos bons para a equipa, sem que haja uma causa percetível que justifique as flutuações de performance. É tempo de analisar e tentar entender o que aconteceu:

“A saída de pista na volta de aquecimento mostra o quanto a pista estava difícil. Foram vários os pilotos a enfrentarem esse problema. O Phil não se deixou intimidar com esse percalço e deu o seu melhor no arranque. Houve alturas em que estivemos muito rápidos, outras que sentimos falta de andamento. Foi um mix difícil de explicar. Temos de entender o que se passou este fim-de-semana e retirar disto todos os aspectos positivos, sobretudo os pontos para o Campeonato”, começou por explicar o piloto português. “No cômputo geral acabou por ser um fim-de-semana penoso para nós. Começámos bem com um andamento muito rápido nos treinos livres, depois a qualificação não resultou como deveria e o resultado na corrida acaba por espelhar os altos e baixos que vivemos. Há que trabalhar porque as 24h de Le Mans estão ao virar da esquina e não podemos deixar créditos por mãos alheias”, concluiu.