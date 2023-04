WEC, Spa: Ferrari na frente no TL2, Filipe Albuquerque em segundo | AutoSport

Foi mais uma sessão atribulada com mais duas bandeiras vermelhas, que encurtaram o tempo de preparação das equipas para a prova de sábado. A Ferrari terminou o dia na frente e nos LMP2 Filipe Albuquerque foi segundo.

Dane Cameron no Porsche Penske Motorsport #5 (D. Cameron / M. Christensen / F. Makowiecki) teve problemas na transmissão e ficou parado em pista. Mais tarde, Renger van der Zande no Cadillac Racing #3 (S. Bourdais / R. Van Der Zande / J. Aitken ) também teve problemas.

Depois das vermelhas veio um Full Course Yellow com o Porsche Penske Motorsport #6 (K. Estre / A. Lotterer / L. Vanthoor), a ter problemas no sistema híbrido LMDh. Foram adicionados 10 minutos à sessão mas para nada, pois a nove minutos do fim, quando os pilotos dos GTE-Am Thomas Flohr e Diego Alessi se tiveram um incidente. Os Ferraris #54 e #21 da AF Corse acabaram com muitos danos e a sessão teve assim mais um final prematuro.

Nas contas dos tempos, o Ferrari AF Corse #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi) terminou com o melhor tempo (2:01.871), com Antonio Giovinazzi a assinar o melhor registo. Seguiu-se o Ferrari AF Corse #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) e o Cadillac Racing #2 (E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook).

Em LMP2 foi o Team WRT #31 (S. Gelael / F. Habsburg / R. Frijns) a terminar com o melhor tempo (2:06.108) seguido do United Autosports #22 (F. Lubin / P. Hanson / F. Albuquerque), com Albuquerque a assinar o melhor registo da sua equipa, com o Team WRT #41 (R. Andrade / R. Kubica / L. Delétraz ) a completar o top3.

Em LMGTE AM foi o Ferrari 54 da AF Corse (T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon) a ser a referência (2:15.736), seguido do Ferrari 488 GTE Evo # 57 da Kessel Racing (T. Kimura / S. Huffaker / D. Serra) e do Porsche 911 RSR – 19 #86 da Gr Racing (M. Wainwright / R. Pera / B. Barker).

Tempos Online AQUI