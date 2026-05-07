WEC, Spa: Ferrari lidera primeiro treino livre

As 6 Horas de Spa-Francorchamps arrancaram esta manhã com céu nublado e com temperaturas amenas. No primeiro treino livre, foi a Ferrari a dominar, mas com Aston Martin e Alpine também na frente.

Antonio Fuoco foi o mais rápido da sessão ao volante do Ferrari 499P #50 da AF Corse, registando a melhor volta em 2m02.955s. O piloto italiano ficou 0.564s à frente de Alex Riberas, que colocou o Aston Martin Valkyrie #009 da Heart of Racing Team no segundo lugar com 2m03.523s.

O Alpine A424 #36 ficou com o mesmo tempo de Riberas, também com 2m03.523s, graças a Frédéric Makowiecki. O quarto lugar foi para Robert Kubica, ao volante do Ferrari #83, com 2m03.650s, enquanto o segundo Alpine, o #35 de António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi, garantiu o quinto posto.

A fechar os seis primeiros, a BMW #20 da Team WRT (equipa sediada perto do circuito) com René Rast, Robin Frijns e Sheldon van der Linde, ficando apenas à frente do carro #15 de Dries Vanthoor, Raffaele Marciello e Kevin Magnussen. Tincknell/Gamble no segundo Aston Martin, o Peugeot 9X8 #94 e o Ferrari #51 campeão em 2025 completaram o top 10.

A sessão foi interrompida por um Full Course Yellow para remoção de detritos e terminou com bandeira vermelha, quando o Porsche #92 (The Bend Manthey) ficou imobilizado na saída da Chicane Fagnes.

LMGT3: Corvette na frente, Ferrari e McLaren colados

Na categoria LMGT3, a Racing Team Turkey by TF destacou-se com a Corvette #78 de Salih Yoluç, Charlie Eastwood e Peter Dempsey no topo, após uma melhor volta de 2m18.034s assinada por Eastwood. O Ferrari #21 da VISTA AF Corse ficou a apenas 0.366s, com Alessio Rovera a registar 2m18.400s. O McLaren #10 da Garage 59 foi terceiro com 2m18.504s, seguido do Lexus #87 da Akkodis ASP com 2m18.565s e do Mercedes-AMG #61 da Iron Lynx, com Maxime Martin entre os pilotos, em quinto com 2m18.763s. O segundo McLaren da Garage 59, o #58, fechou o top 6.

O Treino Livre 2 está agendado para as 14:40.

Resultados AQUI

Foto: Philippe Nanchino