WEC, Spa: Félix da Costa à procura de novo projeto para 2027

António Félix da Costa afirmou estar determinado a manter-se no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) em 2027, após o anúncio da saída da Alpine da categoria Hypercar no final da presente temporada. O piloto português, que regressou ao WEC este ano pela equipa Signatech-Alpine depois de uma ausência de dois anos, vê-se agora obrigado a procurar um novo lugar na grelha.

AFC juntou-se à Alpine para a temporada 2026, após um período de afastamento do WEC desde a sua anterior passagem pela JOTA Sport entre 2019 e 2023, interrompida para se concentrar nos compromissos na Fórmula E com a Porsche. Contudo, menos de quatro meses após a confirmação da sua chegada, a marca pertencente à Renault anunciou a retirada da classe Hypercar no final da época. O piloto pretende manter um programa duplo WEC e Fórmula E, competição em que alinha atualmente pela Jaguar, após a sua saída da Porsche.

O mercado de pilotos promete ser particularmente competitivo, com um número acima do habitual de pilotos qualificados disponíveis. Entre os nomes em jogo estão o piloto da Porsche Kevin Estre, ligado a uma eventual transferência para a Toyota, e Alex Lynn e Laurens Vanthoor, apontados à estreante McLaren no WEC em 2027. Adicionalmente, o interesse da gigante chinesa BYD na aquisição dos ativos da equipa Signatech-Alpine poderá representar uma solução para Félix da Costa e o restante alinhamento atual manterem-se juntos em 2027.

“O objetivo não vai mudar, que é manter um programa duplo [WEC/Fórmula E]. [A saída da Alpine] é obviamente um golpe enorme” disse o português, em declarações ao Sportscar365. “Mas tenho a minha equipa de management a trabalhar nisso, e o que tiver de ser, será. Só me posso focar em fazer um bom trabalho com a equipa, e o meu management tratará do resto.”

“Tens os pilotos da Porsche no mercado, agora nós, outro fabricante [Acura] está a parar no IMSA, por isso provavelmente também estarão disponíveis. Já faço isto há muito tempo e estou apenas feliz com o que tive até agora na minha vida, e tudo o que vier a seguir é um bónus.”

“Temos uma grande equipa e um grande carro, por isso estou totalmente motivado. Tenho também o programa de Fórmula E, e está a correr bem, por isso estou igualmente focado nisso.”