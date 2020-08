WEC/Spa: Enorme acidente na LMP2

Numa altura em que o Oreca 07-Gibson #22 da United Autosports de Filipe Albuquerque já tinha passado para o comando da LMP2, na corrida do WEC em Spa, eis que quando o Alpine A470 – Gibson #36 da Signatech Alpine guiado na altura por Thomas Laurent tentava chegar ao segundo lugar, onde estava o Oreca 07-Gibson de F. Van Eerd/G. Van der Garde/J. Van Uitert, em Blanchimont, depois de ter passado um Ferrari 488 GTE por dentro, e o homem do Oreca 07 por fora, eis que este último fechou demasiado a trajetória do francês, tocando no carro, que entrou em pião a uma velocidade elevadíssima, chegando mesmo quase a capotar depois de bater nas barreiras. Um enorme susto para Thomas Laurent e uma manobra muito feia por parte do homem da Racing Team Nederland. O carro ficou completamente destruído, e felizmente o piloto não se feriu seriamente.