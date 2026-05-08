WEC, Spa: Cadillac surpreende no último treino livre

Will Stevens colocou a Cadillac Hertz Team JOTA no topo da tabela de tempos no terceiro e último treino livre das 6 Horas de Spa, numa sessão marcada por uma competitividade no topo da tabela e por três períodos de Full Course Yellow.

Hypercar: margens curtas

Stevens, que venceu em Spa há dois anos ao volante de um Porsche da JOTA, foi o mais rápido com 2m02.379s no Cadillac V-Series.R, deixando a marca americana sonhar com a segunda vitória na história do WEC, após o triunfo em Interlagos em julho do ano passado. O britânico ganhou apenas 0.023s do Ferrari 499P #83 da AF Corse, onde Robert Kubica assinou a melhor volta em 2m02.402s, partilhando o carro com Yifei Ye e Phil Hanson, confirmando o segundo lugar.

O Aston Martin Valkyrie #007 da Heart of Racing continuou a revelar um ritmo animador, com Harry Tincknell e Tom Gamble a garantirem o terceiro posto. O segundo Cadillac, o #38 de Sébastien Bourdais, Earl Bamber e Jack Aitken, foi quarto com 2m02.469s. Notavelmente, os quatro primeiros ficaram separados por apenas 0.104s, um sinal claro de que a qualificação e a corrida prometem ser disputadíssimas.

Os dois Ferrari de fábrica da AF Corse ocuparam o quinto e sexto lugares, com o #51 vencedor em Spa em 2025 a superar ligeiramente o #50. Meia décima separou os seis primeiros, ilustrando o nível de equilíbrio do pelotão Hypercar. A Peugeot ficou em sétimo com o #93, onde Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy e Paul di Resta rodaram, enquanto o Alpine #35 de António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi foi oitavo. O Peugeot #94 e o Alpine #36 completaram o top 10.

LMGT3: McLaren em força, drama com o Porsche

Na LMGT3, Finn Gehrsitz foi o mais rápido ao volante do McLaren #58 da Garage 59, com 2m17.068s, apenas 0.004s à frente do companheiro de marca Tom Fleming, no #10. Gehrsitz, que conquistou a pole em Spa em 2025 com a Akkodis ASP, vai tentar repetir o feito na qualificação de hoje com o McLaren britânico.

O Ferrari #21 da VISTA AF Corse voltou a confirmar consistência e velocidade em terceiro, com François Hériau, Simon Mann e Alessio Rovera a manterem-se como sérios candidatos. O Lexus #78 da Akkodis ASP foi quarto, numa recuperação sólida após o drama do TL2, quando Tom Van Rompuy perdeu uma roda em pista.

O Porsche #92 da The Bend Manthey foi quinto, mas a sessão terminou em sobressalto para a equipa: o carro parou em pista em Stavelot com Richard Lietz ao volante, provocando o terceiro Full Course Yellow da sessão. O Aston Martin Vantage #27 da Heart of Racing, com Ian James, Mattia Drudi e Zacharie Robichon, fechou o top 6, com a equipa a querer reagir após uma primeira ronda difícil em Imola.

Resultados AQUI

Foto: Philippe Nanchino