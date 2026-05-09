WEC, Spa: BMW faz história em corrida com final caótico
A BMW conquistou a primeira vitória na era Hypercar do WEC nas 6 Horas de Spa, num resultado histórico que a marca alemã. O #20 da BMW M Team WRT, tripulado por René Rast, Sheldon van der Linde e Robin Frijns, construiu o triunfo sobre uma estratégia alternativa e resistiu a três períodos de safety car na fase final para celebrar em casa (a equipa WRT está sediada a poucos quilómetros do circuito).
Primeira hora: Stevens lidera, acidentes marcam o arranque
A corrida começou com Will Stevens a colocar o Cadillac #12 da Hertz Team JOTA na frente logo na primeira volta, ultrapassando o Peugeot #94 de Loïc Duval, que partira da pole. O britânico liderou com conforto durante a primeira volta, com o Alpine #35 de Ferdinand Habsburg, colega de António Félix da Costa, em segundo e o Peugeot #94 a cair para terceiro.
Eric Powell spins into the gravel in the #77 @FordRacing, bringing out the Safety Car.
O drama chegou cedo: Eric Powell, no Mustang #77 da Proton Competition, conseguiu uma espetacular ultrapassagem que lhe valeu a liderança em LMGT3, passando o Lexus #78 em Eau Rouge, mas acabou na gravilha na volta seguinte e trouxe o primeiro safety car. A corrida voltou à vida na volta 10, mas os problemas continuaram: Earl Bamber, no Cadillac #38, teve contacto com o Porsche #92 da Manthey nas curvas 12-13, saiu de pista, tocou nas barreiras e acabou com um furo traseiro, regressando mais tarde às boxes com problemas. O Genesis #19 de Dani Juncadella também ficou imobilizado por razão não identificada, tornando-se o segundo Hypercar a terminar a primeira hora na garagem.
The #38 @CadillacVSeries and #92 @manthey_racing Porsche come together, sending both into the gravel.
After a long stop for repairs, they’re back out on track but the Cadillac is now out of the running.
Estratégia divide o pelotão, BMW sobe à frente
A partir da segunda hora, as estratégias divergiram de forma decisiva. O BMW #20 foi um dos três carros a optar por uma primeira paragem mais curta, catapultando-se para a frente e estabelecendo uma vantagem de mais de 22 segundos sobre o Toyota #8 de Ryo Hirakawa, que também apostara na estratégia alternativa.
James Calado in the #51 Ferrari locks up and taps Dries Vanthoor in the #15 BMW during their fight on track, nudging him into a spin.
O Cadillac #12 era líder entre os carros na estratégia convencional, mas a corrida começou a complicar-se para a JOTA. Louis Deletraz ultrapassou António Félix da Costa no Alpine #35 após a segunda ronda de paragens, mas foi penalizado com cinco segundos por sair fora de pista em Raidillon para manter o lugar. O Alpine do português liderou na terceira ronda de paragens e desta vez AFC segurou a posição.
Miguel Molina, no Ferrari #50, também sofreu um revés ao perder 20 segundos na segunda paragem, fazendo o carro cair para fora do top dez.
Hora final: acidentes, safety cars e dobradinha histórica
A quinta hora trouxe o incidente que reconfigurou a corrida: o Peugeot #94 de Malthe Jakobsen embateu no Mercedes-AMG #79 de Matteo Cressoni em Les Combes após uma entrada em pião. O safety car foi chamado, praticamente todo o pelotão aproveitou para parar e as estratégias a convergirem, consolidando ainda mais a vantagem do BMW #20.
Heavy damage for #94 Peugeot after contact with #79 @IronLynx_ which was re-entering the track after a spin on cold tyres.
The incident brings out the Safety Car and looks likely to end the race for the #94.
A última hora não ficou por aqui. Pier Guidi, no Ferrari #51, foi atingido em La Source pelo BMW #32 de Augusto Farfus, trazendo mais uma neutralização. Pouco depois, Alex Riberas tentou ultrapassar o Alpine de António Félix da Costa na reta de Kemmel, com o português a defender-se de forma agressiva. O Aston Martin Valkyrie #009 foi à relva, embateu nas proteções e saiu da corrida, retirando um dos carros mais rápidos do fim de semana.
Alessandro Pier Guidi was completely helpless in this situation… both cars go back to the pits.
O BMW #15 aproveitou o virtual safety car para parar e ajudar a defender a liderança do carro #20. Magnussen, sem pneus novos na última paragem, enfrentou pressão intensa de Fuoco no Ferrari #50 com quatro pneus novos, mas o duelo entre os dois permitiu a Frijns carimbar a vitória por 1.969 segundos. A dobradinha da BMW ficou completa, com Magnussen a partilhar o pódio com Vanthoor e Marciello, tendo largado do décimo lugar. Fuoco ficou em terceiro com Nielsen e Molina, apesar do contratempo da segunda paragem. Tom Gamble ultrapassou Kobayashi na reta de Kemmel para garantir o quarto lugar no Aston Martin No. 007, o melhor resultado do Valkyrie no WEC, com o Toyota No. 7 em quinto e o Ferrari No. 83 a completar o top 6. A Peugeot terminou com o carro #93 na sétima posição, à frente do #17 da Genesis que marcou os primeiros pontos na segunda corrida do WEC. O Cadillac #12 e o Toyota #8 completaram o top 10.
A heartbreaking end to the race for @AlexRiberas and @AMR_Official after going off while attempting an overtake.
A corrida para Félix da Costa acabou da pior forma. No recomeço após a última neutralização, perdeu o carro no topo da Radillon, embateu nas proteções e danificou severamente o carro. O que poderia ter sido uma boa operação, terminou com ambos os carros da Alpine fora do top 10.
LMGT3: Garage 59 vinga Imola, Ferrari penalizada
Na LMGT3, a Garage 59 McLaren #10 venceu com Antares Au, Tom Fleming e Marvin Kirchhoefer. O Ferrari #21 da AF Corse cruzou a linha em primeiro na estrada, mas uma penalização de cinco segundos por infração nas boxes na última paragem, agravada pelos safety cars que impediram Rovera de recuperar o tempo. O Aston Martin #27 da Heart of Racing ficou em segundo e o Porsche #92 da Manthey completou o pódio, com o Ferrari #21classificado em quarto.
The #10 @Garage_59 brings home the win!
Foto: Philippe Nanchino
