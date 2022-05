WEC, Spa, António Félix da Costa: “nível está bem alto, mas temos uma palavra a dizer” | AutoSport

O campeonato do Mundo FIA WEC de Resistência corre-se este fim-de-semana, em Spa Francorchamps, naquela que é a segunda prova da temporada, depois de Sebring. António Félix da Costa volta à ação num dos circuitos mais míticos do calendário. Como habitualmente, o piloto português fará equipa com Roberto Gonzalez e Will Stevens, ao volante do protótipo LMP2 Oreca da equipa JOTA Sport.

Depois do 6º lugar na jornada inaugural, que teve lugar em Sebring (EUA), Félix da Costa e os seus companheiros querem lutar pelos lugares do pódio este fim-de-semana, nas 6 horas de Spa, naquele que é o derradeiro “teste” antes das 24 horas de Le Mans, a mais importante prova do Mundo de resistência.

Numa pista que não deixa ninguém indiferente, Félix da Costa mostra-se “motivado e com vontade de voltar a sentar-me no LMP2. Estou numa altura da época bem exigente, com muitas provas, entre a Fórmula E e o WEC, mas é isso que eu gosto, portanto sinto-me pronto para este fim-de-semana voltarmos à luta. Sabemos que o nível está bem alto nos LMP2, mas penso que teremos uma palavra a dizer nesta batalha. O importante, como sempre, será estar fora de toques, penalizações e evitar erros, de forma a nos mantermos constantes e estarmos na luta até ao fim” , analisou o jovem piloto de Cascais, que é um dos mais bem cotados pilotos do mundo nesta disciplina de endurance.

O programa do fim-de-semana em Spa Francorchamps, teve inicio já hoje, com uma sessão de treinos livres. Amanhã teremos outras duas sessões de treinos livres, seguida da qualificação da parte da tarde. A corrida, com duração de 6 hora terá lugar no Sábado, a partir das 12h00 (hora Portuguesa) e poderá ser acompanhada em direto a partir das 11h30, até às 18h30, no canal Eurosport 2.