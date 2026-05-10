WEC, Spa: António Félix da Costa assumiu a responsabilidade pelo incidente final
Os grandes campeões fazem-se de vitórias, de sucessos, mas não só. António Félix da Costa é um grande campeão, reconhecidamente um dos melhores na sua arte, conseguindo unir talento, trabalho com um sorriso e boa disposição genuínas. Quem já teve o gosto de conviver com ele sabe disso. Em Spa, a corrida não acabou da melhor maneira e AFC não se escondeu. Como sempre, não fugiu à responsabilidade.
THE #009 VALKYRIE IS OUT ❌
A heartbreaking end to the race for @AlexRiberas and @AMR_Official after going off while attempting an overtake.#WEC #6HSpa #AstonMartin pic.twitter.com/NRL4x85EcG
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 9, 2026
A última meia hora das 6h de Spa não foi feliz para o piloto de Cascais. Aos comandos do Alpine #35 para os últimos minutos, o português queria chegar aos melhores lugares possíveis, por si, pelos seus colegas de equipa e pela sua equipa, com quem fez a segunda corrida. Mas no recomeço após safety car, foi atacado por Alex Riberas no Aston Martin Valkyrie #009. O português defendeu-se agressivamente, Riberas acabou na relva e perdeu o controlo do carro. Um incidente de corrida que acabou por não resultar em penalização.
No derradeiro recomeço da corrida, um erro como já não se via há muito tempo por parte de Félix da Costa. Uma abordagem mais otimista com pneus frios ao complexo Eau Rouge/Raidillon atirou o piloto do Alpine em pião numa e por muito pouco que não foi colhido pelo Aston Martin #007. O que poderia ter sido um bom resultado acabou em desilusão e tristeza.
WEC | 🇧🇪 6 Horas de Spa
Fim de corrida para a Alpine #35! O carro está oficialmente fora da prova após um incidente que, por muito pouco, não terminou em um acidente ainda mais sério em Spa.#6hspa #wec pic.twitter.com/sYKib0Vzg3
— Jhoneonboard (@Jhoneonboa46140) May 9, 2026
Recorrendo às redes sociais, Félix da Costa fez o mea culpa e explicou um pouco do que sentiu:
“Ontem foi uma montanha-russa de emoções. Lutei pela vitória durante todo o dia e liderei uma boa parte da corrida… E a 30 minutos do fim, as coisas pioraram.
Sobre o incidente com o Alex e o Aston, em primeiro lugar, fico feliz que o Alex (um amigo) esteja bem. Foi uma manobra agressiva da minha parte, mas não infringi nenhuma regra, como concordaram os comissários. Ambos queríamos muito a posição e nenhum de nós tirou o pé do acelerador ou abriu. Lamento o resultado final para ele.
Sobre o último recomeço, em primeiro lugar, fico feliz por estar aqui agora. Aquela curva fez algumas vítimas nos últimos anos e ontem tive muita sorte. Deus estava definitivamente comigo. Cometi um erro, um pouco de velocidade a mais com pneus frios e acabei por ser surpreendido. Depois do que parecia ser um pódio garantido durante a corrida, queria muito trazer um bom resultado para a equipa.
Por fim, as emoções que este desporto nos proporciona são incríveis; num minuto estamos nas nuvens, no seguinte, só queremos desaparecer. Aprender a lidar com estas emoções e pensamentos tem sido a maior bênção da minha carreira. Obrigado pelo apoio”.
Não foi um final feliz, como tantas vezes conseguiu. Mas a humildade de reconhecer a responsabilidade do que aconteceu deve ser enaltecida. Só quem arrisca chega ao sucesso. E por vezes o risco não é devidamente recompensado. AFC vai regressar ainda mais forte.
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3 comentários
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HellRun
10 Maio, 2026 at 11:38
Até me arrepiei quando vi o Alpine a sair naquele sitio, onde já morreu tanto piloto. Tenho pena pelo AFC, mas também pela Alpine, que mereciam aquele podio. Veremos em LeMans. Overall, uma das melhores provas de WEC que alguma vez vi.
SlowInFastOut
10 Maio, 2026 at 12:27
Aquela defesa, digam o que disserem os regulamentos, foi demasiado agressiva. Se fosse um tal Max a fazer o brilharete já tinham vindo aqui cair todos, a humilhar o rapaz. Mas como o António é português (e “de bem“, filho de quem é), temos este texto em tom escusatório, sempre com medo de lhe tirar o valor.
E o pião em Raidillon não foi culpa dos pneus ou “velocidade a mais“, toda a gente passou ali sem problema, a diferença é que não galgaram o corretor com as 4 rodas. Claro que o carro se vira, natural.
É pena isto ter acontecido em época de “exames”, quando as cadeiras já se estão a preencher, a HRC não virá salvar a equipa, a BYD é para já apenas um rumor. “Grandes campeões“, a este nível, existem centenas. O nosso terá, como sempre, de cerrar os dentes e trabalhar o dobro para se manter por lá. E o quanto ele gosta de lá estar todos nós sabemos.
[email protected]
10 Maio, 2026 at 13:19
Concordo. Tudo o que um português faça está correcto e é desculpável.. se fosse o Max não faltariam detractores. O AFC em Berlim foi da frente para trás… e aqui foi pior, porque não comprometeu apenas a sua corrida.