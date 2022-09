WEC: Signatech deverá regressar aos LMP2 | AutoSport

A Signatech, equipa responsável pelo esforço da Alpine no WEC deverá regressar aos LMP2 em 2023. Com o uso do LMP1 Rebellion R13 Gibson, que passou a chamar-se A480 quando assumiu as cores da Alpine, a chegar ao fim nesta época a equipa vai esperar pelo novo LMDh da Alpine na categoria LMP2 com dois carros.

Segundo a publicação dailysportscar.com, a equipa francesa terá em pista dois LMP2, sendo que um deles terá uma tripulação 100% feminina a representar as cores da Richard Mille Racing. O segundo carro deverá manter a tripulação habitual da Alpine, com Matthieu Vaxivière, André Negrão e Nicolas Lapierre. Com o novo LMDh da marca francesa esperado em 2024, construido em colaboração com a ORECA, a equipa francesa mantém-se no ativo, preparando o entusiasmante futuro enquanto regressa a uma categoria onde já teve sucesso.